Primera semifinal d'Eurovisió 2024: Així ha estat el retorn de Chanel a l'escenari del festival

La cantant d'Olesa de Montserrat i representant d'Espanya a Eurovisió de 2022, Chanel Terrero, ha actuat en la primera semifinal d'Eurovisió a Malmö (Suècia) aquest dimarts al costat de dos companys que també van passar pel certamen, Eleni Foureira, representant de Xipre el 2018 i Eric Saade, de Suècia el 2011. Terrero ha presentat una nova coreografia per a la cançó que va dur-la a aconseguir la tercera posicióa l'edició de Torí de 2022.

L'emissió ha arrencat amb aquest explosiu trio i amb un altre protagonista inesperat, el mocador palestí que l'artista suec ha lluït en un dels seus canells en plena ofensiva israeliana a Gaza i després de les múltiples peticions per a expulsar aquest país del festival, tal com es va fer amb Rússia en 2022 en atacar a Ucraïna. -L'organització d'Eurovisió i televisió sueca han lamentat que Saade hagi decidit saltar-se la norma que prohibeix manifestacions polítiques al concurs.

Irlanda s'ha convertit en la gran revelació de la primera semifinal d'Eurovisió 2024, disputada aquest dimarts al Malmö Sorra, i postularà la seva candidatura a la victòria al costat del gran favorit d'aquesta edició, Croàcia.

Al costat d'ells han aconseguit el passi a la final del pròxim dissabte els representants d'Ucraïna, Lituània, Finlàndia, Sèrbia, Portugal, Eslovènia, Xipre i Luxemburg, en el seu retorn després de 30 anys d'absència. Per contra, s'han quedat fora de la competició musical Polònia, Islàndia, Moldàvia, Austràlia i l'Azerbaidjan.

Ha estat una vetllada de retrobaments, amb el retorn del doble campió Johnny Logan per a retre homenatge a la també doble campiona Loreen i versionar la seva 'Euphoria'.

Quant al concurs d'aquest dimarts, quinze han estat els participants que han lluitat per la seva classificació, amb el pop radio formulable de 'Liar' de Silia Kapsis per Xipre, el sentit 'Ramonda' de la sèrbia Teya Dora i l'electrònica sensual del lituà Silvester Belt com a primeres cartes d'aquesta semifinal.

La invocació romàntic-demoníaca de la irlandesa Bambie Thug amb 'Doomsday Blue' ha generat un allau d'aplaudiments, un tema de "ouija pop" amb un incendiari final rematat amb el missatge potser premonitori de 'Corona a la bruixa'.

Una altra invocació molt intensa, encara que des d'una perspectiva catàrtica i etèria, ha estat la de les ucraïneses Alyona Alyona & Jerry Heil. Amb 'Teresa & Marie' han enaltit el poder femení davant els infortunis de la vida, en la tercera participació d'aquest país en Eurovisió en el context de la invasió russa.

Molt poc després ha arribat el torn del gran favorit de les cases d'apostes, el croat Baby Lasagna amb 'Rim Tim Tagi Dim', una tema que beu del rock de Rammstein, del pop punk i de l'electrònica industrial, tot amb un imaginari visual completament folklòric.

En coordenades molt diferents s'han fet valer així mateix l'elegància en blanc de la portuguesa Iolanda ('Grita'), la intensitat tribal de l'eslovena Raiven ('Veronika') i l'humor irreverent i absurd dels finlandesos Windows95man ('No Rules!').

Enfront del pes d'aquestes propostes han quedat relegades la islandesa Hera Björk ('Scared of Heights'), la polonesa Lluna ('Tower'), la moldava Natalia Barby ('In The Middle'), l'àzeri Fahree (Özünlə Apar) i els australians Electric Fields, que han portat a aquest fòrum una llengua aborigen dels antípodes ('One Milkali').

Per primera vegada des que es va instaurar el sistema de semifinals, tant l'amfitrió com els països de l'anomenat "Big Five" han obtingut permís per actuar en viu en aquestes emissions sense comprometre la seva presència assegurada en la final.

En la d'aquest dimarts ha pogut així gaudir-se de les ganes del Regne Unit per tornar a la capçalera de la taula de la mà d'una gran estrella del pop global com Olly Alexander i la seva elaborada posada en escena per a 'Dizzy', així com dels germans Marcus & Martinus per Suècia i de l'alemany Isaak amb 'Always On The Run'.

La segona semifinal, prevista per aquest pròxim dijous, posarà en joc vuit places més per a la final. S'hi jugaran el passi Malta, Albània, Grècia, Suïssa, Txèquia, Àustria, Dinamarca, Armènia, Letònia, San Marino, Geòrgia, Bèlgica, Estònia, Noruega, Països Baixos i Israel.