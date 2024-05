L’Strenes aposta per consolidar el Palau de Fires com a escenari de grans concerts

El festival Strenes aposta per consolidar el Palau de Fires de Girona com a escenari per als concerts de gran format. Després que Temporada Alta recuperés el recinte firal per aquest tipus d'esdeveniments amb Antònia Font al setembre, el certamen hi ha programat una actuació d'Oques Grasses que va congregar 7.200 espectadors amb les entrades venudes des de feia mesos. Vista l'experiència, pel director de l'Strenes, Xavi Pascual, el Palau de Fires «pot ser l'espai de grans concerts que fa temps que busca la ciutat» i ja avança que, si troba un artista amb poder de convocatòria, el festival hi tornarà.

En la dotzena edició, el festival ha reunit més de 27.000 espectadors, fet que suposa un 30% d'increment de públic respecte a la passada edició, i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, una de les dades més altes d'ocupació de la seva història. Per Pascual, les xifres són un símptoma de la consolidació de la marca Strenes, però sobretot, del bon moment de l'escena musical catalana. «No només interessa al públic, sinó que fa que es comprin entrades amb molt temps d'antelació», i posa com a exemple concerts com el doblet de Guillem Gisbert a les escales de la catedral, que va fer ple amb sis mesos al davant.

De les 26.200 entrades que es van posar a la venda, se n'han venut 23.000 i en quinze concerts s'han exhaurit les localitats. A més dels d'Oques Grasses i Gisbert, és el cas de la doble actuació de The Tyets a les escales de la catedral i el de Blaumut i La Ludwig Band també en aquest mateix recinte; els de Gossos i El Kanka a l'Auditori; els de Ginestà i Quimi Portet i el doble concert d'Els Amics de les Arts al Teatre Municipal; i el de Figa Flawas a La Mirona.

A aquests espectadors s'hi han de sumar també els de les propostes gratuïtes, com ara la primera edició d'Strenes Urbana a l'Estació Jove i els concerts a la plaça Independència. El certamen encara té a l'agenda dues activitats més per «arrelar-se socialment» a la ciutat: la festa de la final del campionat mundial del Bèlit, a Sant Narcís, amb actuacions que es desvetllaran pròximament, i la recta final del projecte educatiu, que enguany fa un pas endavant amb la creació d'una cançó. De moment s'han fet una desena de xerrades a instituts a càrrecs d'artistes com Ginestà i Triquell i aquesta setmana es triarà la lletra guanyadora, de les més de 200 que han escrit els alumnes. El 21 de juny, el dia de la música, de la mà del productor gironí Hughsound es presentarà la primera cançó d'Strenes.

Des del festival s'ha realitzat una enquesta telemàtica als assistents del festival. Segons els resultats, sis de cada deu espectadors venen de les comarques gironines, però el públic de fora de la demarcació s'ha incrementat un 6%. Barcelona, amb un 35% del total, és la província d'origen de la majoria. Pascual destaca, a més, que el 20% dels assistents s'han allotjat a Girona per assistir a algun dels concerts d'Strenes i un 74% ha sopat abans o després en algun dels restaurants de la ciutat. A més el 94% dels enquestats han dit que l'any vinent tornaran al festival.

Dos guanyadors al Talent Gironí

Coincidint amb el balanç del festival, l'organització ha fet públic el nom dels guanyadors de la secció Talent Gironí, que per primera vegada ha acabat amb empat.

Per una banda, la gironina Jost Jou, que compon, canta i treballa en la vessant audiovisual del seu projecte, enfocat al pop electrònic amb influències urbanes. Per l'altra, els empordanesos Classe B, amb el que defineixen com a «pop bailongu» amb elements de la música disco i urban.

Els dos guanyadors coincideixen a assegurar que el que més han gaudit de formar part del festival ha sigut compartir experiències amb tots els participants al Talent Gironí -a més d'ells, Juls i Fortuu- i no descartin que en surtin col·laboracions en un futur.