L´editor de Fragmenta defensa el llibre de Dolors Bramon sobre l´islam

L'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, va sortir ahir en defensa del llibre de Dolors Bramon sobre l'islam, després de les crítiques contra aquesta obra, publicada l'octubre passat i presentada ahir.

La banyolina Dolors Bramon és doctora en Filologia Semítica i en Història Medieval, i professora d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona i ha escrit diverses obres sobre l'islam.

En el seu últim treball, L'Islam avui. Alguns aspectes controvertits, aborda alguns dels aspectes més controvertits relacionats amb l'islam i ofereix una terminologia per designar conceptes com la gihad, que contrasta amb l'ús que es fa habitualment en els mitjans de comunicació.

L'obra, segons assegura Moreta en un article publicat en el portal El Núvol, ha estat objecte de nombroses crítiques i fins i tot en alguns casos s'ha «proposat la seva prohibició» per considerar que «justifica el terrorisme» però «utilitzant una terminologia impròpia d'una discussió intel·lectual», ha argumentat.

L'editor reclama «rigor, honestedat i respecte» en aquest debat i assegura que el llibre de Bramon «és obertament desmitificador» i la seva autora «escriu per discutir visions de l'islam que considera deformades».

Moreta reivindica que les reaccions s'acompanyin d'arguments perquè «la frivolitat es desqualifica sola» i afegeix que «quan qüestiones el mite d'un islam intrínsecament pervers i violent, és lògic que els servidors d'aquest mite no vulguin acceptar els teus arguments». L'editor ha explicat que, durant deu anys de dedicació i amb 132 llibres publicats, mai s'havia trobat «amb una petició d'aquest tipus», en referència als comentaris que demanen la prohibició del llibre.

En resposta a aquesta petició, Ignasi Moreta diu: «S'ha lluitat massa per la llibertat d'expressió com per creure'ns que algú proposa seriosament la prohibició d'un llibre».

En resposta als que consideren que el llibre justifica el terrorisme, el seu editor ha deixat clar que l'autora «condemna de forma inequívoca la violència exercida en nom de l'islam» i que «n'hi ha prou amb llegir l'epíleg» per comprovar-ho.