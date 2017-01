Calendari: carnaval 2017

Cada any ens fem la mateixa pregunta. Quin dia és Carnaval? Localitats com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Solsona, Cadis, Barcelona, Rio de Janeiro, Las Palmas o Tenerife celebren en aquestes dates una de les festes més importants de l'any. Saber com és el calendari de carnaval 2017 és important per poder planificar una disfressa barata i senzilla per aquestes dates.

En quina data cau? Per ajudar-te a fer plans, i no només d'enguany si no dels anys vinents, aquí tens la llista de tots els dies de carnaval propers.

Carnaval 2016: 7 de febrer (setmana 5 de l'any)

Carnaval 2017: 26 de febrer (setmana 8 de l'any)

Trobamés informació sobre els carnavals de Catalunya.