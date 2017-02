«Serem 70 músics, la formació més gran que hem fet a Girona»

Marcel Sabaté ha dedicat la seva vida a la música. Es va preparar a consciència obtenint cinc especialitzacions musicals superiors entre elles la de direcció d'orquestra amb el catedràtic Albert Argudo. Entre altres formacions és el director fundador de la GIOrquestra que avui diumenge celebra amb un concert els seus cinc anys de singladura a l'Auditori de Girona.

Sabaté és músic. Ho és d'una forma diferent a les formes contemporànies en què normalment un professional esdevé especialista en algun camp concret. Ell ha passat per tots els papers de l'auca. Músic pràctic, compositor, director, pedagog i fundador-gestor artístic d'una orquestra simfònica que ha tingut des del primer moment una ascenció creixent. En aquest sentit s'assembla als grans mestres del passat. Em comunico amb ell a través de les noves tecnologies enmig de la voràgine dels assaigs preparatius del concert.

Iniciem l'entrevista repassant els principis del projecte. «Vam començar la GIO l'any 2012, en plena crisi i un sector cultural més condicionat per les retallades que per la inversió. La nostra proposta era ferma: volíem engrandir les formacions musicals de Girona d'entre les quals mancava l'orquestra simfònica. La idea va despertar força entusiame i, afortunadament, comptem amb el suport d'institucions, empreses i persones fantàstiques que es van entregar al projecte, això ha estat clau», explica.

Juntament amb el seu germà Jaume, em diu que tenen l'objectiu de donar sortida als músics i compositors de casa nostra i apropar la música arreu, especialment a les comarques gironines, però «a part de les nostres actuacions a Girona hem tingut presència important a Barcelona en les dues primeres edicions del Festival Jardins del Palau Reial de Pedralbes acompanyant Josep Carreras i Buika», entre altres escpectacles, com l'homenatge al mestre Francesc Civil.

Sobre el gran «handicap» de totes les formacions comenta que «per crear una bona orquestra es necessiten músics bons però que amb això no n'hi ha prou, aquest és el primer pas. Llavors es necessita temps per anar madurant i adquirir una sonoritat i personalitat pròpies». Assegura que van pel bon camí «perquè la GIO ja sona compacta i anem creixent amb un repertori cada cop més exigent».

Precisament en aquest sentit el concert d'avui serà molt interessant perquè interpretaran la Simfonia núm. 5 de Beethoven i l'Obertura 1812 de Txaikovski. «Una vegada més ens hem posat un nou repte. Serem 70 músics a l'escenari, la formació més gran que hem fet a Girona i amb un programa espectacular i molt exigent per a l'orquestra». I la cosa no acaba aquí, perquè els germans Sabaté han decidit encarregar una obra d'estrena a Albert Guinovart: «L'obra es titula Núria i està dedicada a la nostra mare - que va morir de càncer- i a la filla d'en Jaume i fillola meva. Vol ser un homenatge a totes les persones i famílies que conviuen amb aquesta malaltia. És una obra que s'estructura en dues parts. La primera descriu tot el procés de la malaltia i d'ençà que et donen la notícia, tot el sofriment i el desenllaç final, que condueix a un silenci dramàtic de tota l'orquestra. La segona part, mitjançant el tema musical de la Núria petita, vol ser un cant a l'optimisme i a l'esperança».

Aquest concert s'enregistrarà en directe amb l'objectiu d'editar un DVD solidari que es presentarà a la primavera en cinemes. En el projecte hi participa Vanessa Nueda i tots els diners recaptats es destinaran al projecte d'investigació pioner del Dr. Jordi Frigola de l'IdiBGI.

El futur immediat de l'orquestra seguirà amb força. «A part dels quatre solistes que van apadrinar la GIO -Nina, Albert Guinovart, Gemma Coma-Alabert i Jordi Molina- durant aquest cins anys hem comptat amb solistes del prestigi de Milos Karadaglic, Nemanja Radulovic, Daniel Müller-Schott, Sílvia Pérez Cruz, Lluís Claret, Alva Ventura, Mireia Farrés, Vicens Prats i Lluís Rodríguez Salvà. Crec que aquesta línia ens funciona bé i, per tant, ja estem treballant la propera temporada amb solistes. Seguim il·lusionats i esperem consolidar-nos com una de les orquestres de prestigi del nostre país», conclou Sabaté.