Els regidors Carles Ribas i Lluc Salellas s´enfronten en un duel de discjòqueis

Dos regidors de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas (PDeCAT) i Lluc Salellas (CUP), s'enfrontaran el pròxim 5 de març en un duel de discjòqueis que forma part de la programació del festival Black Music, que va presentar ahir un cartell de concerts i activitats, amb artistes de talla internacional, que ja s'havia anat donant a conèixer progressivament.

Ribas i Salellas han acceptat formar part de la secció «La Black Music que ens va parir», en què dues personalitats conegudes però amb idees antagòniques oferiran al públic les seves cançons predilectes de música negra.

El Black Music Festival se celebra aquest any entre el 2 i el 19 de març a set poblacions que van de la capital de Girona a Salt, Bescanó, Fornells, Barcelona, Perpinyà i, per primera vegada, Reus.

A més dels noms ja anunciats com els de Gloria Gaynor, Charlie Winston o The Suffers, la programació inclou artistes més pròxims com The Excitements, Eduard Gener o l'Electro Deluxe amb la Girona Jazz Project Big Band.

Els joves també seran protagonistes d'aquesta edició amb activitats com el concert Funkids, de la mà de la Black Music Big Band i Brodas Bros a l'Auditori de Girona el dijous 16 de març.

Aquest any, el festival començarà amb una festa a la sala La Mirona on actuaran Aspencat, Freegees, a la vegada que s'ha programat el concurs Playsblack, on el públic podrà sortir a l'escenari a cantar cançons d'artistes influïts per la música negra.



Una trentena de concerts

En total, el Black Music oferirà una trentena de concerts i activitats a setze espais de set poblacions amb un pressupost global de 200.000 euros.

En la seva recerca de fórmules per potenciar la implicació al territori, el Black Music oferirà actuacions al barris de Girona i Salt però també portarà música a Bescanó i Fornells de la Selva, on hi actuaran Gospel en Viu i Paula Valls, el 5 i 4 de març respectivament.

El director, Pau Marquès, assegura que la voluntat és diversificar i escampar el festival arreu de Girona i Salt. A més, recorda que onze dels artistes programats són locals, cinc són catalans i onze són internacionals.

Marquès va aclarir que el festival ja ha «iniciat la desconnexió» i quan parla de nacionals es refereix a catalans, de la mateixa manera que els artistes espanyols queden incorporats en el capítol d'internacionals.

La 16a edició del Festival s'obrirà a Barcelona el proper 2 de març amb el concert a la sala Barts de Charlie Winston, un dels talents més sòlids de l'actual escena britànica.

A l'auditori també hi haurà la «coproducció» d'Electro Deluxe amb la Girona Jazz Project Band.

L'Auditori de Girona acollirà el 16 de març una actuació oberta a les escoles de Funky pels més petits amb l'actuació de la Black Music Big Band i els reconeguts Brodas Bros.

El Festival es traslladarà el divendres 17 de març a Perpinyà amb el concert de Chinese Man a El Meditor i, paral·lelament, a La Mirona de Salt, Aurora & The Betrayers pujaran a l'escenari per oferir la seva combinació de soul, funk i rock.

A la roda de premsa de presentació del festival, ahir a la Diputació de Girona, hi van participar el diputat de Cultura, Albert Piñeira, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, el regidor de Girona, Carles Ribas, i Adrià Bauzó, director de la Girona Jazz Project.