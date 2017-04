El festival Sismògraf omplirà de dansa Olot

El festival Sismàgraf omplirà de dansa Olot a partir de dijous i fins diumenge. La ciutat tornarà a convertir-se en l'epicentre de la dansa a Catalunya amb més de cinquanta propostes en sales i al carrer on seran gratuïts. Les entrades per alguns dels espectacles a les sales ja estan exhaurides.

Circ Pànic estrenarà Mira't a la plaça Major divendres a les sis de la tarda. És una de les moltes propostes de carrer. A l'espai públic s'hi podrà veure una producció conjunta de Brodas Bros i Kukai Dantza amb Topa, divendres i dissabte a la plaça del Torín a dos quarts de vuit del vespre. A més, durant to el dissabte els alumnes del Conservatori de Dansa de l'Institut del Teatre ballaran a diferents punts del centre d'Olot peces de cinc minuts de dansa creades per Sol Picó especialment per al festival.

Pere Faura presentarà en societat la versió site del Sweet Fever, amb la participació d´un grup de voluntaris que aquesta Setmana Santa s´han apuntat al seu taller. El Colectivo Lamajara estrenarà dissabte al pla de Can Marcé Dispositivo Labranza, l´espectacle en el qual actuen els participants del taller de dansa que les darreres setmanes s´ha fet al Teatre.

Dansa sobre xanques, balls per salvar el món i hip-hop són algunes de les altres propostes a l´aire lliure que es podran veure durant el Sismògraf.



Itinerari de dansa

Pel diumenge hi haurà l´Itinerari de Dansa al Parc Nou, un clàssic en la programació del festival des dels inicis. D'altra banda, l´accent local també es posarà amb la projecció de la pel·lícula retro-futurista Marcianos en la Tierra, creada per Àngel Vila el 1950. Es podrà veure a l´Arxiu Comarcal durant tot el Sismògraf i en alguns moments concrets estarà acompanyada per música en directe.

A banda dels espectacles de carrer se n'han programat a diferents sales. Segons els organitzadors les entrades per alguns dels espectacles ja estan exhaurides. És el cas de Sweet Precarity, un dels tres espectacles que oferirà el coreògraf Pere Faura; Let Sleeping Dogs Lie/Of No Fixed Abode, un espectacle de Laura Aris & Jos Baker, i Anatomía pública, de la companyia Tomeo Vergés X Man Drake.



Prop de dos-cents programadors inscrits

Fins a 192 programadors ja s'han inscrit per assistir al Festival Sismògraf. La majoria vénen de Catalunya per tal de portar espectacles de dansa als seus respectius municipis. També assistiran al Sismògraf programadors dels Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, França, Anglaterra, Canadà i Corea.

El festival de dansa Sismàgraf va néixer el 2009 per tal d'agrupar en un cicle les propostes de dansa que es feien dins la programació cultural de la ciutat d'Olot.