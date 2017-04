El nou disc de Brams tindrà un contingut més social que nacional

Tres anys després de publicar Anem tancant les portes a la por, la banda de rock combatiu Brams està a punt de llançar al mercat el seu tretzè disc, que portarà per títol Demà i es trobarà a les botigues a partir del 9 de maig.

El líder de la banda, Francesc Ribera Titot, ha explicat que Demà és com s'anomena una de les deu cançons que formaran part del disc i han decidit escollir-la com a títol perquè «fa referència a un concepte molt positiu i és el sinònim més curt de la paraula esperança».

En aquest nou treball discogràfic, Brams hi aboca un fort component social més que no pas nacional, ja que, tal com ha relatat Ribera, «arriba un moment en què és molt difícil explicar segons quines coses a les cançons perquè la realitat va més de pressa que la producció dels discos».

Fa prop d'un any que Brams es troba immers en la preparació del seu tretzè treball discogràfic. «Una mica tard», admet el líder de la banda, però «segurament ha estat el disc més dificultós que hem fet pel fet de poder coincidir tots», indica.

En aquest sentit, Titot ha dit que «no volíem caure en el parany de treballar per whatspp, perquè fer el disc per separat no ens venia de gust». Per això, la banda es va «tancar» durant de deu dies a les Valls d'Àneu, on «va sortir-ne el 90% del disc», i ara es troben immersos en la gravació de les cançons en un estudi d'Artés.



El nou disc, "Demà"

Titot ha revelat que el disc portarà per títol Demà. «Teníem ganes de fer un títol curt i creiem que demà fa referència a un concepte molt positiu. De fet, és el sinònim més curt de la paraula esperança i és un concepte que, en general, defineix molt bé el nou disc i allò que expliquem amb les cançons», ha indicat.

A diferència del seu darrer treball, en aquest nou disc Brams ha volgut donar més pes a la temàtica de l'alliberament social que no al component nacional. Ribera ha explicat que «en els darrers anys hem fet molt èmfasi en l'alliberament nacional perquè passaven moltes coses, però arriba un moment en què, no és que no hi hagi coses a dir, sinó que és molt difícil explicar-les perquè la realitat va més de pressa que la producció dels discos».

El músic berguedà ho exemplifica en el sentit que «et trobaves que havies fet una cançó i havies quedat al cap d'una setmana per assajar i, quan arribaves a l'assaig, aquella cançó ja havia quedat obsoleta perquè s'havia podrit en el temps d'espera del primer assaig».

Tot i que la banda no ha renunciat a parlar de qüestions relacionades amb el «compromís nacional», Titot ha indicat que «aquests temes hi són però de manera més atemporal, és a dir, a coses no tant referides a l'actualitat del moment sinó que podrien haver estat escrits fa cinc anys o d'aquí a cinc anys, perquè és impossible situar una cançó referida a l'actualitat política en el moment actual».

Així doncs, Demà inclou temes que parlen sobre la guerra de Síria, els refugiats econòmics o la gent «que es llença al mar desesperada sense saber si podrà arribar a cap port». De fet, un dels temes que la banda ja ha avançat a les xarxes socials és Turcs o Cavallets, la primera cançó del nou disc que critica el drama dels refugiats i inclou «tocs patumaires».