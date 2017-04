L'Ítaca afegeix Def Con Dos, Zoo, Hora del Joglar i Roba Estesa

A banda dels noms anunciats (com Mishima o Albert Prat amb Tortell Poltrona), el festival Ítaca ha revelat tot el cartell. Entre les principals novetats, neix l'Ítaca Sant Joan, un cap de setmana amb doble sessió de concerts a l'Estartit que ofereix també la possibilitat d'acampar-hi.

La primera nit els espectacles seran gratis hi actuaran grups com Lágrimas de Sangre, Hora del Joglar o Ítaca Band. L'endemà, dia 24, hi haurà Def Con Dos, Zoo o Roba Estesa (15 euros). El festival també celebra els deu anys del Jazzpera amb Joan Chamorro i La Màgia de la veu.