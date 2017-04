Un curs per recuperar el color tradicional de les Gavarres

El curs vol donar eines per fer els pigments tradicionals.

La masia de Can Vilallonga va acollir dissabte la tercera sessió del curs El color de les Gavarres , organitzat pel Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica i el Consorci de les Gavarres. L'objectiu del curs, adreçat principalment a constructors, arquitectes i dissenyadors, és donar a conèixer i posar en valor l'existència del color en l'arquitectura tradicional de l'entorn de les Gavarres i donar les eines necessàries per saber reproduir els colors utilitzant els mateixos pigments i tècniques que se solien utilitzar com la calç o el tremp d'ou.