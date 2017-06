Ajornen el requisit perquè els universitaris acreditin el nivell B-2 llengua estrangera

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) aprovarà una moratòria de quatre anys perquè els titulats universitaris acreditin un nivell d'anglès B-2 de llengua estrangera per obtenir la seva titulació.

Aquesta és una de les mesures a les quals, amb tota probabilitat, donarà llum verd el CIC, que ahir va reunir els rectors de les universitats catalanes.

Les mesures aprovades pel CIC, organisme que regula el sistema universitari català i que assessora la Generalitat en matèria d'educació superior, han de ser ratificades posteriorment pel Govern català.

Alguns centres, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), havien anunciat que no aplicarien el requisit d'acreditar el nivell B-2 (equivalent al First Cerficate) per poder graduar-se, al·legant falta de cobertura legal.

Cada universitat catalana elabora i aprova els plans d'estudi dels graus universitaris, als quals ha de donar llum verd el Govern espanyol, i hi ha moltes titulacions que no inclouen les llengües estrangeres dins dels seus plans d'estudi.

Per aquesta raó, en el cas de negar el títol a un estudiant que no acrediti el nivell B-2 d'anglès, francès, alemany o italià, aquest podria recórrer la decisió.

L'exconseller d'Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell va impulsar la mesura, que preveia com a requisit acreditar un coneixement de llengua estrangera equivalent al B-2 i que afectava als alumnes matriculats en les carreres universitàries del curs 2014-15.

La llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de l'any 2014 preveia que els titulats universitaris acreditessin el nivell B-2 de coneixement de llengua estrangera per obtenir el títol, i que és responsabilitat de cada estudiant arribar a aquest nivell.

Més de la meitat dels alumnes de sistema universitari català no tenen actualment aquesta competència lingüística.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, va explicar ahir a TV3 que és injust canviar els plans d'estudi i imposar el coneixement d'una llengua als alumnes quan aquests ja han començat els estudis superiors.