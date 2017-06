La Generalitat manté les taxes i augmenta les beques universitàries

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va confirmar ahir la congelació de les taxes universitàries per al curs 2017-18, encara que va explicar que es rebaixarà un 30% la tarifa per als trams més baixos de renda, que ara només paguen la meitat de la matrícula gràcies a la Beca Equitat.

«El nou decret de preu fa un avanç, especialment per als trams de renda més baixa», va declarar Baiget ahir, i va detallar que el considerat com a tram de renda 1, amb ingressos inferiors a 38.831 euros per a famílies de quatre membres, pagarà només el 20% de les taxes, mentre que les famílies del tram 2, que ingressen menys de 42.544 euros, pagaran el 30%.

L'anunci arriba després que el Govern es reunís amb la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), una reunió amb un «màxim consens».

Baiget va dir que la Generalitat «compensarà» les universitats per aquesta disminució de la recaptació, que xifra en uns 12 milions d'euros, encara que va detallar que es tracta d'una «estimació».

A més, per primera vegada les beques Equitat s'introduiran també en els màsters habilitants per a professions regulades, com el d'advocacia o professorat, amb descomptes d'un 25% per al tram 1 de renda i amb una disminució progressiva d'un 5% per als trams successius, amb la qual cosa les famílies situades en el tram 5 obtindran una rebaixa del 5%.

En el cas dels màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, continua l'opció que habilita els Consells Socials per aplicar una rebaixa de fins a un 30%.

El conseller estima que uns 13.000 estudiants es veuran beneficiats per les bonificacions.