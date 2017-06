Lluís Llamas: «Rere els neons dels ´puticlubs´ hi ha esclaves sexuals»

El restaurant La Penyora de Girona i la seva família d'artistes s'ha tornat a conjurar per una causa, aquesta vegada contra l'explotació sexual de la dona, i a aquesta temàtica han dedicat la dotzena edició del festival El Patio, que tindrà lloc aquesta tarda al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, conegut també com Wad-Ras.

Lluís Llamas, que juntament amb Consol Ribas és responsable de La Penyora i organitzador del festival, va avisar ahir en una roda de premsa que «rere els neons dels puticlubs hi ha esclaves sexuals», i va demanar de contribuir a sensibilitzar la població sobre una realitat que ha convertit l'Estat espanyol en «un dels destins del turisme sexual, com ho pot ser Tailàndia».

El dossier del festival El Patio afirma que el tràfic de persones, moltes d'elles dones enganyades que cauen o són forçades a prostituir-se, «ha superat el negoci dels estupefaents i se situa en segon lloc per sota del tràfic d'armes». També denuncia que «el negoci es desenvolupa en un ambient de terror, tortures, assassinats i explotació sexual de menors».

Llamas va dir que el proxenetisme és ja «una indústria de les esclaves sexuals» i que, malgrat que les dones són fàcilment localitzables, perquè necessiten fer-se visibles per exercir, si s'intervé o no depèn de l'autoritat».

La presidenta de la Xarxa Dones Girona, Carme Bosch, va participar a l'acte per declarar-se partidària de l'abolició de la prostitució, però «com que és el segon negoci al món i cap estat no l'aboleix, pretenem dignificar la prostitució, per tal que sigui una feina amb condicions laborals com les que pot tenir la feina de cambrer, i que a la tercera edat les dones cobrin pensió de jubilació».

A la presentació d'El Patio hi van participar alguns dels artistes que aquesta tarda de dimarts actuaran entre reixes a la presó de Dones. La cantant de hip-hop i reggae guineana Cortchet Fiona va assegurar que moltes dones africanes viatgen a Europa pensant que tindran una vida millor «i en alguns casos fins i tot les obliguen a tenir sexe amb animals».

Ester Bertran, periodista de TV3, que juntament amb la companya Mercè Sibina han viatjat al camp de refugiats d'Indomeni, a la frontera de Macedònia, per elaborar un documental, va assegurar haver vist «molts nens que arriben sols i desemparats al camp» i va explicar que «les màfies se n'aprofiten». «Estan confabulades amb la policia», sosté.

Autora del documental L'espera, estrenat el 14 de juny a Girona i que podria emetre TV3, Bertran va lamentar que l'Estat espanyol només hagi acollir un miler dels 17.000 refugiats que s'havia compromès a rebre.

La poeta cubana Amparo Parra va titllar de «penosa» l'esclavitud sexual en ple segle XXI. Elisabet Carnicè, presentadora del festival, va dir que bona part de les dones que hi ha a Wad-Ras venen de l'explotació sexual». També actuaran a l'espectacle Prince Sossito, Jordi Fornells amb David Picazo i Toni Cors.