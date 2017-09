La connexió de Mazoni amb músics turcs triats a l'atzar arriba a l'Auditori de Girona

La connexió de Jaume Pla Mazoni amb músics d'Istambul escollits aleatòriament arribarà a l'Auditori de Girona el proper 7 d'octubre amb la posada en escena de la Mazoni & Istambul Street Ensemble.



El que va començar com un humil projecte experimental per respondre a la pregunta de si la música és un llenguatge universal va anar prenent volada i va donar lloc al documental Navigam: Per primer cop, emès el mes de gener pel Canal 33, i després va continuar creixent fins a formar una banda integrada per Mazoni més cinc músics turcs que se sumaran en rigorós directe als tres músics que formen la banda habitual del compositor de La Bisbal.







Per primer cop - TEASER from JOSEP SARQUELLA JUNCÀ on Vimeo.

Assajos al Taller de Músics

Els concerts de la Mazoni & Istambul Street Ensemble tindran lloc el divendres 6 octubre a la Fira Mediterrània de Manresa, l'endemà dissabte 7 d'octubre a l'Auditori de Girona i el diumenge 8 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona, dins el Festival Connexions.Els músics turcs arribaran a Catalunya l'1 d'octubre i començaran els assajos al Taller de Músics de Barcelona fins que comencin els concerts, en una iniciativa promoguda per la discogràfica de Mazoni, Bankrobber. «Serà una connexió i un diàleg», declara el músic.«Els projecte ha anat creixent sobre la marxa. En principi jo no havia de viatjar a Istambul, però TV3 es va animar amb la idea i m'ho va demanar», explica Mazoni, content del resultat del documental Navigam: per primer cop, que mostra imatges de músics interpretant melodies a Istambul, i també imatges de Mazoni actuant amb ells.Kemal Cankaya, director d'art i tècni de so, i Hakki Gürsoy, cantant, són alguns dels músics d'Istambul entrevistats. Se'ls veu en les seves activitats quotidianes, un d'ells al taller de lutier on fabrica instruments, altres cantant o actuant.El documental, que es pot recuperar al portal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, va comptar amb la col·laboració de l'escola universitària ERAM de la UdG i va tenir el suport d'una beca Kreas de l' Ajuntament de Girona Mazoni partia de la idea que «la música és un diàleg que té un llenguatge propi», i volia comprovar si aquest llenguatge és universal. «Una de les coses que m'han fet flipar és que músics d'Istambul que no em coneixien ni entenen el català han expressat idees que ja són a la lletra, afinen molt en el sentiment de la cançó», diu Mazoni en declaracions alLa conclusió, doncs, és que, «efectivament, sí, la música és un llenguatge universal», afirma l'artista, que va utilitzar per a l'experiment la seva cançó Per primer cop, del disc Fins que l'amor ens separi.En canvi, per als tres concerts en directe, la Mazoni & Istambul Street Ensemble interpretarà una selecció de cançons extretes dels vuit discos que té publicats el músic bisbalenc.«He escollit les cançons pensant en els músics turcs, que se sentin còmodes», diu Mazoni, i afegeix que durant l'espectacle també s'interpretaran algunes cançons tradicionals de Turquia.«Ells –els turcs–, que ja s'havien mostrat satisfets amb el documental, de seguida han respost afirmativament a la proposta de formar una banda».En principi no està previst gravar aquestes actuacions.Mazoni explica que els altres llenguatges que poden entrar en una cançó, ja sigui la imatge o la lletra, poden potenciar o devaluar el missatge, però no són el missatge, el missatge és la música. El que li interessa com a compositor és transmetre amb una cançó una sensació i que el receptor la capti mitjançant aquell canal únic que és la música. «Quan s'aconsegueix això ja s'ha tancat el cercle, és la raó per la qual fas les coses», conclou.