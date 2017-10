Lady Gaga actuarà a Barcelona els pròxims 14 i 16 de gener

L'artista nord-americana Lady Gaga actuarà els pròxims 14 i 16 de gener al Palau Sant Jordi després de reprogramar la seva gira mundial «Joanne World Tour», que va haver d'interrompre fa unes setmanes per poder ser tractada de fibromiàlgia.

Segons ha informat la promotora Live Nation, les entrades adquirides prèviament per al concert del 21 de setembre seran vàlides per al 16 de gener i les adquirides el 22 de setembre seran vàlides per al 14 de gener. Des d'aquest divendres i fins al 12 de novembre, la devolució de les entrades estarà disponible en els mateixos punts de venda. La gira europea arrencarà a Barcelona i finalitzarà a Berlín després de passar per Milà, Amsterdam, Manchester, Londres, Estocolm i París.