L´editorial Àtic dels Llibres publica en català «Mitologies» de Roland Barthes

L'editorial barcelonina Àtic dels Llibres acaba de publicar en català Mitologies, uns textos del crític i assagista francès Roland Barthes en què tant tracta sobre el matrimoni com de l'striptease, el cinema o sobre els marcians. Segons informa l'editorial, l'edició compta amb un pròleg del filòsof català Xavier Antich, qui recorda que Mitologies va ser publicat per primera vegada en forma de llibre el 1957 a partir de textos escrits mensualment entre els anys 1954 i 1956, seguint l'actualitat.

Segons el seu parer, es tracta «d'un dels llibres més influents i intempestius del pensament francès del segle XX i a la vegada un dels més populars, especialment a partir de l'edició de butxaca de 1970, que li va permetre superar els tres-cents mil exemplars venuts». Amb aquests 53 microassajos, el pensador «pretenia reflexionar sobre alguns mites de la vida quotidiana francesa per descobrir i mostrar com, sent realitats profundament històriques, els mitjans de comunicació pretenien mostrar-los com esdeveniments naturals».