«The Nile Hilton incident», de Tarik Saleh, guanya l´Espiga d´Or de la 62 Seminci

The Nile Hilton Incident, el thriller del director suec d'origen egipci Tarik Saleh, va aconseguir ahir l'Espiga d'Or de la 62a edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci), en la qual The Rider, de la directora xinesa Chloé Zhao, es va endur la de Plata.

El premi per al millor actor va anar a parar a mans de Brady Jandreau pel seu treball a The Rider; i el de la millor actriu va recaure ex aequo en Laetitia Dosch, pel seu paper a Jeune femme, de Léonor Serraille; i Agnieszka Mandat-Grabka, pel seu treball a Pokot, d'Agnieszka Holland, segons va decidir el jurat del festival a Valladolid.

El de millor director va anar també a mans de Tarik Saleh, pel seu thriller policíac que aprofundeix en el sistema corrupte egipci, emmarcat dins de la denominada Primavera Àrab.

Igualment, aquesta producció sueca, alemanya, danesa i marroquina es va alçar amb el premi Miguel Delibes al millor guió, segons va dictaminar un jurat internacional integrat per sis experts cinematogràfics i on el novel·lista Ray Loriga es va encarregar de llegir la decisió, rebut amb amb signes de rebuig a la sala.

Així mateix, el premi al millor nou director també va recaure en la directora Cholé Zhao, que va concursar amb la pel·lícula premiada amb l'Espiga de Plata, The Rider, una història basada i protagonitzada per no actors que narra la superació d'un jove estrella del rodeo que veu truncada la seva vida a causa d'un fatal accident.

El jurat també va decidir condecorar amb una menció especial el llargmetratge Human flow, de l'activista polític xinès Ai Weiwei, qui va presentar en aquest festival la crua història real que envolta la crisi mundial dels refugiats.

D'altra banda, els curtmetratges premiats en aquesta 62 edició de la Seminci han estat Negah, de Farnoosh Samadi, i A drowning man, de Mahdi Fleifel, espiga d'or i de plata, respectivament.