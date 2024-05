Girona reivindica el llegat de l’antiga galeria Espais

El Museu d’Història de Girona reivindica el llegat de l’antic espai expositiu Espais amb Espais, un fenomen artístic. Una travessa per l’art contemporani a Catalunya (1987-2010), una mostra amb 130 obres d’artistes que hi van exposar, com ara Torres Monsó, Enric Ansesa, Carme Sanglas, Pep Admetlla o Francesca Llopis. La mostra, que s’inaugura diumenge (12.00) i es podrà visitar fins al setembre, és una selecció del fons de la galeria, que l’Ajuntament de Girona va adquirir ara fa set anys, amb pintures, escultures i obra gràfica. També inclou un recull audiovisual de les performances presentades, la col·lecció de revistes Papers d’Art amb les serigrafies de les portades i les escultures guardó de les diferents edicions del Premi Espais a la crítica.

Espais Centre d’Art Contemporani va obrir les portes l’any 1987, amb 300 metres quadrats en un local del carrer Bisbe Lorenzana de Girona dedicats a tota mena de disciplines artístiques. La voluntat d’esdevenir un punt de confluència entre les arts i el públic va ser una constant durant les dues dècades de funcionament i va deixar una forta empremta cultural a la ciutat. A més, la seva activitat d’exhibició va anar acompanyada d’una important generació de documentació sobre els artistes, que també forma part del fons.

L’any 1997 es va convertir en la Fundació Privada Espais, nom que va conservar fins al seu tancament l’any 2008. L’any 2001 es va traslladar al Pou Rodó, en un espai que ara ocupa el Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona.

Després d’una curta reobertura amb la gestió de Bonart i Ricard Planas, la Fundació va tancar definitivament l’abril del 2010, pocs mesos abans del traspàs del seu fundador i president, Jordi Vidal i Boris.

A l’abast de tothom

Comissariada per Glòria Picazo, Espais, un fenomen artístic inclou peces d’art d’Anna Manel·la, Pep Camps, Àlex Nogué, Mim Juncà, Pere Vicens, Pere Noguera, i Jordi Mitjà, entre molts altres artistes.

A més, donada la dedicació continuada d’Espais a la performance i les arts en viu, la dansa, la poesia experimental o l’art sonor, l’exposició exhibeix una selecció del seu arxiu audiovisual, amb accions de creadors com Carles H. Mor, Esther Xargay, Joan Casellas, Lluís Alabern, Borja Zabala, José Manuel Berenguer i Clara Garí.

L’exposició s’inclou dins el Cicle d’art contemporani-Fons futura Casa Pastors 2022-2024, que va arrencar amb L’aposta per l’art nou. Itineraris d’avantguarda a Catalunya a través del fons Rafael i María Teresa Santos Torroella i que fa valdre el patrimoni artístic municipal de cara al futur Museu d’Art Modern i Contemporani.

Gràcies a la feina de documentació i catalogació del material per a l’exposició, tot el fons d’art d’Espais es posarà a l’abast del públic i dels especialistes. A més, l’Ajuntament de Girona ha digitalitzat totes les revistes per difondre-les a través de l’Arxiu Municipal.