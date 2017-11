Acusen l´actor Dustin Hoffman d´haver assetjat una jove el 1985

L'actor nord-americà Dustin Hoffman ha estat acusat d'haver assetjat sexualment una becària de 17 anys el 1985, una denúncia publicada ahir per la mateixa dona en l'edició digital de la revista The Hollywood Reporter. L'escriptora Anna Graham Hunter assegura que l'intèrpret, que té 80 anys en l'actualitat, la va grapejar durant el rodatge del telefilm Mort d'un viajante i va parlar de temes sexuals de forma inadequada amb ella. «Actuava de manera insinuant, em va agafar del cul i em parlava de sexe. Un matí vaig anar a la seva habitaió per anotar el que volia d'esmorzar. Em va mirar, va somriure i es va prendre el seu temps. Després va dir: 'prendré un ou dur i un clítoris passat per aigua'», assegura Hunter, de 49 anys. Segons el relat de Hunter, el seguici de Hoffman va començar a riure a riallades. «Jo vaig marxar, no tenia paraules. Vaig anar al lavabo i vaig plorar», va indicar la dona. Segons Hunter, els responsables de la producció li van demanar que «acceptés» el comportament de Hoffman, «sacrificant» els valors «pel bé» del projecte cinematogràfic.