«Fotografiar cada dia la meva mare amb Alzheimer va millorar-li la vida a ella i a mi»

Tot va començar el dia de l'any 2014 que el metge va diagnosticar Alzheimer a la guixolenca Dolors Caldas, que aleshores tenia 87 anys d'edat. «Soc fill únic i la vaig començar a cuidar, però 16 hores al dia era molt angoixant, així que em vaig proposar el repte de fer-li una foto diària durant 1 any», ha explicat el fotògraf amateur Jordi Gallego.

El resultat són 365 fotos que Jordi Gallego va anar penjant una a una a un web de fotografia del Canadà que està molt de moda, www.500px.com, en una galeria titulada Fotografia contra l'Alzheimer.

«L'activitat em distreia a mi i la distreia a ella», diu Gallego, que cada dia havia de pensar coses per fer amb la mare, convertida ja en la seva model. «Ens va millorar clarament la vida a ella i a mi».

Però la iniciativa no va acabar aquí. Gallego es va presentar a la beca que convoca Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, i la va guanyar.

Hi va presentar una selecció de 36 fotos sota el títol Fotografia vs. Alzheimer. D'aquesta manera, una primera exposició amb Dolors Caldas com a protagonista absoluta es va poder veure a Torroella de Montgrí.

El projecte va anar prenent embranzida i l'exposició ha recorregut diverses localitats abans d'arribar a Sant Feliu de Guíxols, localitat del fotògraf, degudament ampliada.

Dissabte vinent, dia 18, el Museu d'Història de Sant Feliu inaugurarà Memòria d'un repte, el nou nom de l'exposició, que ara s'ha ampliat i presenta un total de 52 fotos de 40 x 50 cm, a més de 10 fotografies de gran format (1,10 x 1,30 cm).

Jordi Gallego té ara 62 anys d'edat i la seva mare, que segurament serà present a l'acte inaugural, en té 90.

La mostra té una primera part on Gallego explica, a partir de frases de la psicòloga Anna Puig, conceptes com que l'Alzheimer no fa mal, però «destrossa anímicament tant el malalt com el cuidador».

L'exposició també inclou un collage de 2 metres d'amplada que reprodueix totes les 365 fotografies del projecte de Jordi Gallego i la seva mare.