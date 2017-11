Temporada Alta supera l´equador amb el 77% de les entrades venudes

Temporada Alta supera l'equador mantenint la xifra d'entrades venudes semblant a l'any passat. Sí que hi va haver uns dies de "paràlisi" en les vendes, segons ha explicat el director, Salvador Sunyer. Aquest període va des dels registres de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia fins a l'empresonament dels consellers. Sunyer assegura que després "han recuperat el ritme habitual", però sí que admet que podrien tancar per sota de l'any anterior amb un descens que no trencaria el "to" de fregar la plena ocupació. Fins al 15 de novembre s'havien venut 40.072 entrades d'un aforament total de 53.556 places, cosa que suposa el 74,82%. I ara, gairebé una setmana més tard, el director assegura que aquest percentatge ja s'enfila fins al 77%. D'ençà que se'n va donar a conèixer la programació, el festival ha programat fins a 22 noves funcions. Sunyer també ha apuntat que estan notant un canvi de tendència amb els espectadors i que cada cop hi ha més vendes d'última hora a les taquilles.

El festival de les arts escèniques per excel·lència de Girona, el Temporada Alta, ha passat ja l'equador de l'edició 2017 i ho fa blindat de la incertesa política. El context que viu Catalunya ha passat factura a diferents propostes culturals del país, però el certamen gironí se n'hauria sabut aïllar.

El seu director, Salvador Sunyer, apunta a dos possibles arguments que ho expliquen. El primer és la mateixa marca Temporada Alta que, després de 26 edicions, ha aconseguit fidelitzar un públic. "És veritat que, si un mateix espectacle el fas per Temporada Alta, hi tens el doble de gent que fora del festival", admet Sunyer en referència a un context gironí.

L'altre argument de l'èxit que veuen els organitzadors és la pròpia idiosincràsia del festival. Sunyer recorda que les propostes "es fan uns determinats dies" i que, un cop passen, "l'espectacle ja no el pots veure més". Això, segons entén el director, ofereix un cert blindatge de les fluctuacions de públic que no tenen obres que estan a Barcelona "durant més d'un mes i mig o més" i que l'espectador pensa que hi anirà "més endavant".

"Nosaltres no ens podem queixar gens", admet Sunyer. Temporada Alta ha venut, fins al 15 de novembre, 40.072 entrades de les 53.556 que ha posat a la venda. Això representa un aforament del 74,82%, que aquests darrers dies ha continuat anant a l'alça. De fet, Sunyer assegura que ara, gairebé una setmana més tard, aquest percentatge ja s'ha enfilat fins al 77% i s'han superat les 41.000 entrades venudes.

L'objectiu, precisa el director, és tornar a fregar la plena ocupació que va deixar l'edició 2016 de Temporada Alta. Aquest any ja s'han afegit 22 funcions més a les programades inicialment. El director del certamen sí que contempla tancar aquest any amb una lleugera baixada però no suficient per trencar el "to" de les últimes edicions.



Un moment de paràlisi

Sunyer sí que admet que hi va haver un moment on les vendes d'entrades del festival "es van paralitzar" per la situació política. Temporada Alta va patir una frenada que el seu director assegura ja han recuperat.

Aquest període al qual fa referència va a partir del 20 de setembre i fins el 2 de novembre. Aquestes dues dates, a nivell polític, fan referència des del registre de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia fins a l'entrada a la presó d'alguns consellers del govern Puigdemont. "Aquells dies tot va quedar bloquejat però ja ho hem anat recuperant", assegura.

Temporada Alta comença la setmana de programadors on gestors culturals d'arreu vindran a veure les creacions contemporànies més arriscades. Sunyer recorda que propostes que no són tan mediàtiques ni conegudes pengen el cartell de complert "gairebé sempre". "La gent diria que són les més difícils de vendre però no és el cas", segons explica. A partir del 23 de novembre s'esperen, per exemple, una quinzena de periodistes procedents de mitjans estatals entre d'altres professionals.



Canvis de públic

Les vendes es mantenen estables, segons admet Sunyer, però hi ha canvis en la tendència dels consumidors. Temporada Alta està notant canvis en dos àmbits: a l'hora de fer la compra de l'entrada i també en gaudir de les propostes culturals.

Un canvi que s'està notant és un increment destacat de les entrades a les taquilles de les sales el mateix dia. Salvador Sunyer explica que "ja els va bé" perquè fins ara era una "anomalia" de Temporada Alta les poques vendes d'última hora i no "aconseguien" que la gent comprés a les sales i teatres el mateix dia. El director tira de pragmatisme perquè, segons ell, "l'important és que els espectacles s'emplenin".

El segon moviment de comportament del públic té a veure amb la manera com els espectadors consumeixen la cultura. "Mai en tota la meva vida he vist la gent que seguís els espectacles com els segueix ara", ha afirmat Sunyer. El director del Temporada Alta sí que ho vincula al moment polític actual perquè la gent necessita "un espai diferent" que li permeti desconnectar. Alguns espectadors acaben donant les gràcies als organitzadors per com han gaudit.