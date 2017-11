Nel·lo explora la paternitat i la maternitat amb la nova novel·la ´Melissa i Nicole´

L'escriptor David Nel·lo (Barcelona, 1959) ha publicat 'Melissa & Nicole' (Columna Edicions), una novel·la literària que gira al voltant del xoc entre dues famílies en una petita illa del Bàltic.

L'obra, que ha estat reconeguda amb el 50è Premi Bertrana de Girona, explora la paternitat i la maternitat a partir del conflicte que s'inicia quan les dues filles de les famílies descobreixen que són germanes bessones.

A partir de situacions dramàtiques, el treball aborda la capacitat de les persones de transgredir per ajudar a un tercer i assumir-ne les conseqüències.

La trama se centra en quatre dies dels quals el lector en descobreix dos i coneix esdeveniments del passat. La novel·la té una voluntat "continuista" per això no té capítols, ni diàlegs i està narrada en present.

L'escriptor David Nel·lo va explicar ahir en la presentació a Barcelona que dos moments "rellevants" de la novel·la són quan les dues germanes bessones es retroben i quan les dues mares coincideixen en solitari.

"Quan les dones es queden soles van més el moll de l'ós de la qüestió. En canvi, els homes en alguna ocasió el que fan és beure", detalla l'autor.

"Un dels principals temes del llibre és el que significa ser pare o mare, sense deixar de banda la qüestió biològica i el que suposa exercir com a tal en tots els aspectes", ha explicat al ser preguntat sobre la idea central de la novel·la.

El barceloní nega que es tracti d'una obra de misteri tot i que ha admès que hi ha una sèrie de situacions entre la família Callahan i la Vinyals que cal que cada lector "interpreti" i que poden generar "sorpresa".

Durant la trobada amb la premsa es va explicar que el fet que la novel·la estigui ambientada en aquesta zona de Suècia durant el solstici d'estiu, crea una atmosfera que "atrapa" al lector.

A més, el dilema moral que es planteja sobre què ha passat amb els pares i les mares, "et manté constantment en alerta per esbrinar què ha passat".

Nel·lo va dir que en aquest volum s'hi aprecia a unes adolescents que "encara" no estan malmeses per les circumstàncies. En canvi, els que sí que ho estan són els personatges adults que després d'anys de matrimoni tenen costats més aviat "foscs".

L'autor ha viatjat en dues ocasions durant un mes cadascuna en un centre per escriptors i traductors de la petita illa sueca de Fårö, on s'ambienta la història. Per això admet que és possible que hagi patit influències de la cultura i la literatura local, com ara del cineasta suec Ingmar Bergman.