Nostaldisc estrenarà banda i un concurs de rebobinat de cassets

Nostaldisc, la Fira del Disc i Cultura del Rock’n’Roll de Sant Gregori, estrenarà banda en la seva setena edició, que se celebrarà diumenge 5 de maig a l’Espai La Pineda. A més del debut en directe de Nostaldisc Legends, formació que estarà està integrada per músics vinculats a la fira amb l’objectiu que tingui continuïtat i muti any rere any, la fira inclourà un pregó de Big Mama Montse i el primer campionat gironí de rebobinat de cintes de casset amb boli Bic.

En la seva estrena en directe, a les 12.30, integraran Nostaldisc Legends Judit Ripoll (veu), Titi Saurina i Enric Angelats (guitarres), Jesús Fly Moll (baix), Jordi Prat (teclat), Gabi Duch (bateria) i Charli Pons (percussió), que interpretaran un repertori tan divers com els mateixos membres del grup.

Seguint el format d’edicions anteriors, la cita organitzada per LE²X combina les propostes musicals, amb un apartat molt destacat per la música en directe, les produccions pròpies i el mercat de vinil, i l’ambient en família, amb tallers adreçats a la mainada. Tot, amb accés lliure i gratuït.

A partir de les 10 del matí, la fira es posarà en marxa amb, de moment, una dotzena de parades de discos de vinil confirmades.

A les 11 arrencarà la programació familiar, el Nostalkids, amb tallers de Meraki.440 i el de circ del Mag Gepis; Art en moviment, un happening pictòric col·lectiu de l’artista angolès Antognoni Brunhoso i col·laboradors com el músic i pintor Pau Morales i el primer campionat gironí de rebobinat de cintes de casset, material que subministrarà la pròpia organització per evitar trampes.

El pregó de la fira (12.00) el farà Big Mama Montse, a qui LE²X vol reconèixer «tota una vida dedicada a la música i el blues». Jordi Turon, Enric Angelats i David Julià, membres de l’associació LE²X, ja avancen que l’intèrpret també té previst cantar.

Després de l’estrena de Nostaldisc Legends, actuarà la banda coneguda fins ara com a Blanquito Zurdito, Lluís Figueras & The Demons, i ja a la tarda, a partir de les 5, serà el torn dels concerts a La Pineda d'Ojos Pardos i Hot Drinks.

Pel que fa a la zona dedicada als estands amb merxandatge i discos que posen a la venda els mateixos músics, l’Espai Autor, aquest any creix amb una desena de participants, com ara Los Berlingo, Tona Gafarot (Anxovetes), Ismael Berengena (Rock per Xics) o Eduard Canimas.

Durant tot el dia també es podrà visitar l’exposició de l’artista Gemma Negre, Vinyle Femmes, una sèrie d’il·lustracions de dones amb vinils com a suport.

Com a prèvia, aquest dissabte l’Ateneu 24 de Juny de Girona acull el diàleg i vermut Els meus vinils amb Glòria Vila i els Ja T’ho Diré Titi Saurina i Fly Moll.