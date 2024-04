Can Mario exposa escultura contemporània amb segell català en la mostra dels finalistes del premi Antoni Vila Casas 2024

El museu Can Mario, que la Fundació Vila Casas té a Palafrugell (Baix Empordà), inaugura dissabte l'exposició dels finalistes del premi Antoni Vila Casas d'Escultura 2024. La mostra acull les 28 obres que el jurat ha seleccionat d'entre les 320 que s'hi van presentar. Totes són peces contemporànies d'artistes catalans o residents a Catalunya. El guanyador, que rebrà 15.000 euros podrà fer una exposició monogràfica el 2025, s'anunciarà aquest dissabte. A més, el jurat ha anunciat que s'atorgarà també un accèssit i les dues obres passaran a formar part de la col·lecció d'art de la Vila Casas. Enguany, el certamen pren per primera vegada el nom del mecenes i col·leccionista de la fundació que va morir l'any passat.

Els premis Antoni Vila Casas de Pintura, Escultura i Fotografia -que se celebren anualment i de forma rotativa a Can Mario- s'han consolidat com un dels esdeveniments més significatius de la fundació pel "foment de la creació i el reconeixement del talent emergent". Enguany, ha estat el torn de l'escultura i als premis s'hi han presentat 320 propostes d'artistes catalans o residents a Catalunya. "Que tinguessin un vincle amb Catalunya és un dels requisits dels nostres premis menys en la categoria de fotografia que acceptem obra internacional", ha explicat el director d'art de la Fundació Vila Casas i membre del jurat dels premis, Bernat Puigdollers.

En aquesta línia, Puigdollers considera que l'exposició d'escultura de Palafrugell "és una bona mostra del teixit cultura i artístic de l'escultura de Catalunya". A més, ha afegit que "a diferència d'altres edicions, hi ha una representació important d'artistes joves, que permet tenir una foto fixa d'un moment artístic que encara és vital i pot donar moltes sorpreses".

El jurat del certament -format per Caterina Almirall, Pilar Bonet, Natàlia Chocarro, Bernat Puigdollers, Stella Rahola Matutes i Joan Torras- ha seleccionat 28 obres finalistes que es podran veure en una exposició al museu Can Mario de Palafrugell entre el 27 d'abril i el 23 de juny. Aquestes obres contemporànies que són molt diverses i estan fetes de materials tan diferents com pintura seca treballada com un element escultòric, formigó, sorra de la platja, plàstic, ferro, paper o, fins i tot, un pa de quilo convertit en una motxilla.

Anunci del veredicte

Aquest dissabte a les dotze del migdia, durant la inauguració de la mostra, s'anunciarà l'obra guanyadora dels premis d'aquesta edició, que rebrà una dotació de 15.000 euros i el suport per fer una exposició monogràfica al museu Can Framis que la fundació té a Barcelona el 2025. A més, també es rebel·larà l'obra que s'endú l'accèssit, que el jurat ha decidit atorgar de forma extraordinària. Ambdues obres premiades passaran a formar part de la col·lecció d'art de la Fundació Vila Casas.

Els 28 artistes finalistes d'aquesta edició són: Lluc Baños, Leonard Beard, Béatrice Bizot, Pau Borràs, Irene Cases, Natalia Castañeda, Xavier Escribà, Agustina Fioretti, Jordi Gich, Toni Giró, Alejandro Granero, Anna Ill, Laura Juanós, Marc Larré, Marga de la Llana, Ariadna Mangrané, Oscar Moya, Ariadna Parreu, Jordi Plana Artista Visual, Lúcia Prancha, Artiatzar, Xavier Ristol, Sofia Salazar, Tura Sanglas, Ines Schaikowski, Laura Sebastianes, Agata Serafin i Jordi Tolosa.