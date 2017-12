Art en Brut Gallery celebra tres anys de trajectòria

Art en Brut Gallery, la botigueta del carrer Cort Reial de la ciutat de Girona, celebra enguany tres anys de trajectòria i de treball. L'establiment va obrir les seves portes amb l'objectiu d'oferir una fusió d'art contemporani i d'avantguarda a tots els gironins i gironines.

La galeria es troba ubicada en un espai històric creat el 1971 per Lluís Güell (1945-2005), artista polifacètic i un dels màxims representants del pop art a Catalunya. «És una galeria d'art dins una obra d'art», confessen des de la botiga. I és que Art en Brut Gallery és un espai irrepetible, protegit i catalogat per l'Ajuntament de Girona com a edifici històric, que ara s'omple d'art fins a l'últim racó. L'espai està distribuït en dues plantes, dedicat a l'exposició tant de pintura com d'escultura, i presenta una infraestructura pensada per compaginar exposicions amb la realització d'esdeveniments d'empresa, conferències, així com presentacions corporatives. Després de tres anys de trajectòria, la galeria segueix apostant pels artistes de casa com Costa Vila, Alejo, Daranas, Morales, León, Arbús i també continua potenciant artistes joves i altres de més consagrats com Hertel, Corte, Ballesta, Cadafalch o Olivé de Puig.

Alhora, els visitants d'Art en Brut Gallery poden trobar obra gràfica dels nostres clàssics: Tàpies, Saura, Miró, Picasso, Cuixart, Ponç, Clavé o Barceló.