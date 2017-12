Les lleixes de les peces de Sixena seguiran buides fins a Nadal en senyal «de dol»

Les lleixes on s´exposaven algunes de les peces d´art de Sixena

Els Museu de Lleida farà jornada de portes obertes aquesta setmana perquè tots aquells que ho desitgin puguin visitar-lo. La gent que s'hi acosti trobarà les lleixes on s'exposava l'art de Sixena buides en senyal "de dol". El director de l'equipament, Josep Giralt, ha explicat que es conservaran així fins passades les festes de Nadal com a record dels fets succeïts. Després, s'hi col·locaran altres peces del fons del Museu. Giralt ha dit que fent jornada de portes obertes és la millor manera de retornar als ciutadans tot el suport que sempre els han mostrat i de manera especial aquest dilluns durant el moment de trasllat de les peces i ha recordat el dia d'ahir com a ''emotiu, cansat i llarg'' i amb alguna llàgrima al final de la jornada.

L'afluència de visitants aquest dimarts ha estat escassa. Els pocs que s'han atansat al Museu han dit que ho feien per mostrat el seu suport als treballadors després del trasllat de les peces.

L'Oriol Cases, veí de Lleida, ha explicat que ha decidit fer la visita aquest dimarts al Museu donat que fa un temps la va fer, i va poder veure exposades les peces de Sixena, i ara volia passejar-se per les sales del Museu com un acte simbòlic de suport a la cultura i a l'art. Cases s'ha mostrat molt dolgut amb el trasllat.

En la mateixa línia s'ha expressat un altre visitant, Albert Hortal, que ha dit que ''necessitava'' veure de primera mà com les peces ja no són al Museu i comprovar ''l'espoli'' que s'ha fet. Hortal ha agraït als treballadors del Museu la tasca de conservació que han fet durant anys i la ''dura'' tasca d'embalatge que els va tocar fer dilluns.

Cases i Hortal han estat els primers visitants al Museu just a les 10.00 hores, quan s'han obert les portes. L'assistència de públic, aquest dimarts, ha estat testimonial però la presencia de mitjans de comunicació ha estat massiva.

