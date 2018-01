El Museu del Prado va rebre un 7% menys de visitants el 2017

El Museu Nacional del Prado de Madrid ha rebut un total de 2,8 milions de visitants el 2017, fet que suposa un descens del set per cent respecte a les dades de 2016, quan es va assolir la xifra rècord de 3,03 milions, mentre que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) ha arribat a la xifra de 3,8 milions de visitants, un 3,6 per cent més que l'any anterior. Les exposicions temporals més visitades durant el 2017 al Prado van ser Tesoros de la Hispanic Society of America, que va aconseguir durant el seu període total d'obertura dels 485.178 visitants, i Fortuny (1838-1874), que des del seu inauguració el passat 21 de novembre i fins al 31 de desembre ha rebut 120.681 visitants. A més, les exposicions organitzades pel Pradro fora de la seva seu (tant en altres ciutats espanyoles com estrangeres), compostes íntegrament per fons propis, han registrat per la seva banda més de 153.756 visitants en total.

Per la seva banda, el Reina Sofia ha rebut durant el 2017 a 3,8 milions de persones, un 3,6 per cent més que el 2016, que han visitat els diferents espais per contemplar la seva col·lecció, les 17 exposicions temporals programades i per assistir a els cicles audiovisuals, conferències, seminaris, visites guiades, tallers o actuacions d'arts en viu. Entre totes les exposicions, destaca la mostra Piedad y Terror en Picasso. El camino a Guernica, organitzada dins de la commemoració del 80 aniversari de la creació de la famosa obra i que ha rebut un total de 681.127 visitants.