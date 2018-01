Dolores O'Riordan havia suspès recentment concerts pel seu estat de salut

Dolores O'riordan, que ha mort avui a Londres, i líder del grup The Cranberries, no gaudia de bona salut, ja que el passat mes de maig la banda va haver de suspendre la seva gira europea durant quatre setmanes per recomanació mèdica.

O'Riordan i 'The Cranberries' tenien previst actuar a la primavera a Espanya i es veien obligats a retardar, per la seva malaltia, la seva visita fins a la gala Starlite de Marbella pel 5 d'agost i el 7 a Cambrils, concerts que finalment no van poder realitzar-se.