L'Any Pompeu Fabra comptarà amb exposicions, conferències i un còmic

L'Any Pompeu Fabra 2018, que commemorarà el 150 aniversari del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana, comptarà amb un centenar d'activitats entre les quals figuren dues exposicions, una trentena de conferències, un monòleg teatralitzat, la publicació d'una novel·la gràfica i un curs en línia obert i massiu (Mooc, en les seves sigles en anglès) dedicat al filòleg que va codificar el català contemporani.

En roda de premsa, ahir, la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, va afirmar que volen que sigui una commemoració oberta i participativa a la qual han convidat tot el domini lingüístic que, a més de recordar la figura de Fabra, sigui un «estímul» per parlar de la llengua catalana.

L'Any Pompeu Fabra s'obrirà amb un acte inaugural el 21 de febrer en el Teatre Zorrilla de Badalona, ciutat en la qual el filòleg va viure durant anys i on ja es va commemorar el centenari del seu naixement. L'acte estarà dirigit per Xavier Albertí.

Franquesa va explicar que l'efemèride comptarà amb dues exposicions, una a la tardor de gran format –de la qual encara no s'ha concretat la ubicació i que possiblement no produeixin en solitari– i una altra itinerant, que a partir de març, vol que recorri Catalunya i les universitats i casals a l'estranger per apropar la figura del filòleg.

Al març, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) finalitzarà la publicació de l' Obra completa de Fabra, amb l'últim volum, Índexs, que s'acompanyarà amb l'obertura en línia de tots ells en un portal web específic, i el president del qual, Joandoménec Ros, va recordar que la institució conserva gran part de la documentació fabriana.

També està prevista per a aquest mes la publicació per part de Dalmau Editors de la novel·la gràfica Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua, d'Oriol Garcia i Gemma Pauné, encara que no seran les úniques publicacions ja que Abadia de Montserrat ha publicat el volum divulgatiu Tant de gust... senyor Fabra i es reeditarà Petita història de Pompeu Fabra, amb il·lustracions de Pilarín Bayés.