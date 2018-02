La Generalitat impulsarà la gratuïtat dels seus museus per a joves de fins a 16 anys. Aquesta és una de les mesures que es va anunciar ahir en la presentació de les activitats de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

La mesura de la gratuïtat per a joves de fins a 16 anys haurà de ser aprovada per un futur executiu quan aquest s'hagi constituït.

L'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 és una commemoració aprovada pel Parlament Europeu i el Consell d'Europa el 17 de maig de 2017 amb l'objectiu de promoure la descoberta del patrimoni.

Catalunya també vol aprofitar l'esdeveniment, com va explicar el director general de Patrimoni Cultural, Jusèp Boya, per «acostar tota la població catalana al seu patrimoni cultural i conscienciar de la importància de protegir el llegat i mantenir-lo per a les generacions futures».

Segons la Generalitat, el sector del patrimoni cultural genera a Catalunya un volum de negoci de 103 milions d'euros i hi treballen 4.5000 persones.

A més, s'ha posat en marxa el web anydelpatrimoni.cat obert a la participació per recollir els recursos en línia vinculats al patrimoni i l'agenda d'actes i activitats de l'any arreu de Catalunya.

Entre les principals actuacions impulsades en aquest any destaquen les noves línies de subvencions finançades amb fons FEDER per equipaments museístics, la presentació de la candidatura UNESCO Priorat-Montsant-Siurana, l'impuls del programa a 12 anys vista Temps de Gòtic, l'esmentada gratuïtat dels museus per a joves de fins a 16 anys; l'organització del Congrés Internacional d'Arqueologia a Barcelona i el primer Fòrum dels Museus de Catalunya.

Boya va anunciar que s'impulsaran plans d'actuació per mantenir i rehabilitar el patrimoni cultural realitzant treballs en grans monuments com el Teatre Romà de Tarragona, la Seu Vella de Lleida, el Castell-Monestir d'Escornalbou, la Ciutat Ibèrica d'Ullastret, el Monestir de Sant Cugat del Vallès, l'Església de Santa Maria del Mar, la Seu de Manresa, la Cartoixa d'Escaladei i el Reial Monestir de Santes Creus.

Altres grans projectes són la reforma de la Tàrraco romana, les obres del nou museu Jaume Morera de Lleida, el nou equipament a la Casa Pastors de Girona vinculat al Museu d'Art de Girona, que «conformarà un discurs continu de l'art català» i, entre altres, la renovació del Museu del Barroc de Manresa.

Altres projectes anunciats són la digitalització i difusió en línia de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, els set catàlegs de paisatge (que inclou el de les comarques gironines), i la campanya de presentació de turisme cultural català al Regne Unit i Holanda, a més de la internacionalització de Sant Jordi.