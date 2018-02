Ivette Nadal obre dijous el Festival de Poesia de Girona a la Casa de Cultura

La cantautora vallesana Ivette Nadal obrirà el dijous 1 de març la vint-i-dosena edició del Festival de Poesia de Girona, Ara Poesia, organitzat per la Casa de Cultura. Nadal, acompanyada pel músic Caïm Riba, desgranarà el seu segon poemari acabat de publicar Arbres, mars, desconcerts, en el que vincula música i poesia com va fer ja en el seu primer recull de poemes, Camí privat (2009).

La nova edició d'Ara Poesia, que tindrà lloc entre l'1 i el 28 de març, pretén presentar un programa heterogeni i divers amb propostes poètiques entre les quals hi ha presència d'autors actuals, com Mireia Vidal-Conte, Premi ciutat de Tarragona i Premi Serra d'Or, Mireia Calafell, Irene Tarrés, Mar Fontana, Carles M. Sanuy, Jaume Pont o Anna Gual. També hi ha espais per a poetes amb una llarga trajectòria com són Víctor Sunyol, Antoni Clapés o Miquel de Palol.

El Festival també proposa acostar-se al gènere a través de diversos formats, com el lieder amb el recital Cercle d'amor (4 de març), de Dichter club, que interpreta un cicle de 16 cançons compost per Robert Schumann sobre textos de Hernich Heine.

El grup VerdCel, liderat per Alfons Olmo (Alcoi, 1976) presenta el seu darrer disc De plantes, talaies i cims, en un concert que també donarà veu als poetes i cantautors que els són referents artístics i intel·lectuals: Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés, Ausiàs March, Raimon o Ovidi Montllor.

Per al públic familiar Ara Poesia també presenta dos espectacles. De poetes, cançonetes (18 de març) combina música i poesia a partir de textos de grans poetes catalans musicats per Toni Xuclà. Abans de començar l'espectacle els nens i nenes assistents es podran pintar la cara amb il·lustracions que apareixen al disc.

La Cia Contes en Sol Major, formada per Jordi Subirà i Andrea Azayas, tancaran el festival amb l'espectacle Vers per on (28 de març).

Totes les activitats tindran lloc a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i l'entrada és gratuïta, amb aforament limitat, ha informat la Casa de Cultura en un comunicat.