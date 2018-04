Què recomanen els llibreters gironins?

Fa dies que les llibreries de Girona fan olor de Sant Jordi. Les prestatgeries, les taules i qualsevol racó d'aquests emblemàtics indrets s'han omplert de muntanyes i muntanyes de llibres. La diada omple la ciutat de roses i llibres. Per ajudar-nos a escollir el volum ideal entre tants de títols, els llibreters ens recomanen personalment tres llibres cadascun. Des de les novel·les que més tirada tindran aquest Sant Jordi, com l'última de Martí Gironell o Màrius Serra, fins a novel·les més desconegudes com La hija del pantano, passant per les novetats d'autors gironins com Jordi Dausà o Joan Colomer; sense oblidar els més petits, amb recomanacions de llibres il·lustrats.



Llibreria 22

Des de darrere el taulell de la llibreria 22 de Girona, el seu gerent, en Jordi Gispert, ens recomana tres llibres per aquest Sant Jordi. El primer és una novel·la de Jordi Dausà, autor de Cassà de la Selva, Lèmmings. Un treball molt ben construït on el narrador parla directament al lector: està escrit en segona persona. Gispert destaca el tipus de llenguatge, poc usat en literatura, políticament incorrecte, i molt viu i creïble.

En segon lloc, Bon dia són les vuit, d'Antoni Bassas, llibre sobre les vivències, les anècdotes i els col·laboradors del programa matinal de Catalunya Ràdio en l'època que va ser conduït per Bassas.

La tercera recomanació és La novel·la de Sant Jordi, de Màrius Serra. Un llibre que és un joc, on Màrius Serra se situa com a personatge de la novel·la que ha escrit un llibre que es diu Eleusis per Sant Jordi. El volum tracta sobre uns assassinats que es reprodueixen el dia de Sant Jordi. «És un metajoc de Sant Jordi que als llibreters, si més no, ens agrada molt. Hi ha, molt ubicables, personatges del mundillo», comenta Gispert, que assegura que és una experiència molt divertida.



Llibreria Geli

No és fàcil trobar un moment de tranquil·litat a la llibreria Geli aquests dies però, en Xavier Delós troba un moment per recomanar-nos tres llibres per aquest Sant Jordi. El primer de tots, un volum que creu que tindrà molta sortida, és el guanyador del Sant Jordi 2017 Jo soc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís. Tot i que està ambientat a la Guerra Civil, Delós remarca que no és un altre llibre sobre la guerra, és una ucronia, on els personatges tenen molta força.

També recomana Història d'un matrimoni, de Geir Gulliksen, una novel·la que parla de la quotidianitat, que tot i que sembla fàcil escriure sobre ella, no ho és gens.

Finalment, recomana un llibre d'un autor de Sant Feliu de Pallerols, Joan Colomer, El camí del nom, l'itinerari d'un pintor supervivent. Parla del càncer, de l'amistat, de la mort i de l'amor, un compendi de la vida de l'autor descrit com si pintés una tela en blanc.



Llibreria Empúries

La Maria Carme Ferrer, de la Llibreria Empúries, i presidenta del gremi de llibreters de Catalunya, comença recomanant un llibre que ha passat força desapercebut, La hija del Pantano, de Karen Dionne, una intriga psicològica molt interessant, que assegura que no es pot deixar de llegir fins a l'última pàgina. La segona recomanació que ens fa és La villa de las Telas de Anne Jacobs, ambientat a principis de segle, on la protagonista serveix en una casa d'empresaris tèxtils. El llibre conté intrigues, històries d'amor i és ideal per a una bona estona. Per acabar, recomana l'última novel·la de l'escriptor de Besalú Martí Gironell, La força d'un destí, amb la que es va emportar el premi Ramon Llull 2018. Ferrer la destaca per ser sorprenent, diferent de tot el que Gironell ha fet fins ara. Parla sobre Jean Leon, un gran cuiner de l'època daurada de Hollywood, amb qui aprendrem història i sobretot els secrets del Hollywood de les dècades dels cinquanta i seixanta.



Llibreria Les Voltes

La Marta, de la llibreria Les Voltes, recomana, com no podia ser d'una altra manera, el llibre guanyador del premi Sant Jordi 2017, Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís, autor de la Catalunya Nord. Una novel·la històrica amb la qual, segons la Marta, ens ho passarem molt bé. La segona recomanació és ideal per a les persones a qui no els agrada tant llegir, Dies que duraran anys, de Jordi Borràs, és un recull fotogràfic de l'1 d'octubre. En tercer lloc recomana Girafatxuum, de l'autor Gironí Carles Sala i il·lustracions de Purificación Hernández, un llibre acolorit i molt divertit, tant per petits com per grans. Per últim, recorda que l'any 2018 és l'any Pedrolo, i recomana qualsevol dels llibres de l'autor català, sobretot per als amants de la novel·la negra.



Llibreria Calmot

Per a la llibreria Calmot, especialitzada en literatura infantil i juvenil, aquest serà el seu primer Sant Jordi. La Mònica recomana Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti, una història de dos amics al llarg de tota la vida on «la muntanya hi és molt present constantment». En segon lloc, recomana Anatomia de les distàncies curtes, un recull de contes de Marta Orriols, molt actual i on es pot sentir identificat tothom. Per últim, recomana Els enamorats del llibre, de Frederic Laurent, un llibre il·lustrat, tant per petits com grans, on dos enamorats no es poden trobar, ja que estaran separats per l'enquadernació del llibre. Però al final «és el propi lector qui ajuda, qui acompanya que aquests dos enamorats s'abracin»