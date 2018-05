El figuerenc Alverd Oliva debuta amb «Fusta de cor», un disc d'emocions i calideses

n El músic figuerenc Alverd Oliva ha publicat el seu primer treball discogràfic, Fusta de cor. La gira de presentació del disc va començar al Sunset Jazz Club de Girona.

El primer treball de l´artista parteix del gènere folk, amb pinzellades de rock, blues i pop. Segons el mateix artista, les cançons del seu disc «evoquen emocions, sentiments i pensaments en unes atmosferes càlides, fràgils i simples».

A Fusta de cor s´hi poden trobar vuit temes de creació pròpia i la versió de la cançó Coral·lí, d´Adrià Puntí. Alverd Oliva ha comptat per a la gravació del disc amb el seu quartet, format per Albet Dondarza al violí, Edgar Casellas al violoncel, Pere Martínez al contrabaix i el mateix artista com a guitarra i veu.

A més, ha tingut també la col·laboració de Dídac Fernandez a la bateria, Xarim Aresté a la guitarra, Fer Tejero al piano, Pep Soler als arranjaments del quartet de corda al tema Content, Naeon Guim al violí i Maia Kaanan a la viola.

Oliva explica que cerca «l´essència de les cançons, compostes amb l´acústica i la veu». «Busco la matèria primera de la cançó», assenyala l´artista.

Oliva reconeix també que en aquest disc hi ha moltes emocions evocades. «He volgut mostrar emocions i estats vitals que van de l´alegria a la tristor i de l´amor tràgic a l´amor costumista, on es dibuixa un univers que vull que sigui ric en matisos i una base instrumental sòlida», assenyala.

La gira d´Alverd Oliva passarà en diverses ocasions per la ciutat de Girona i també té previst visitar altres localitats, com per exemple Verges, Llançà, Cassà de la Selva o Campllong, on finalitzarà el dia 19 d´agost.