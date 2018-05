L'Strenes genera 1,5 milions d'impacte econòmic i tanca amb 30.400 espectadors

El festival Strenes 2018 ha generat un impacte econòmic a Girona d'1,5 milions, segons recull un estudi encarregat per l'Ajuntament a l'empresa Bim Consultors. Aquesta xifra suposa que per cada euro invertit pel consistori en l'esdeveniment, la ciutat n'ha recuperat 12,3. L'informe recull, a més, que, de mitjana, cada espectador gasta 30,32 euros per concert.

El certamen ha tancat l'edició d'enguany amb un total de 30.400 espectadors. La xifra és similar a la de l'any passat, que va registrar 32.250 assistents. Enguany, però, cal tenir en compte que es va suspendre el concert inaugural al terrat de l'Oficina de Turisme, l'acte més multitudinari, que aplega habitualment unes 8.000 persones.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, considera que l'estudi situa Girona «a dalt de tot» en matèria musical. El festival va fer ahir el balanç final d'aquest any i va entregar el primer reconeixement Talent Gironí, que s'ha emportat la banda indie Carmen 113.

L'estudi econòmic revela que hi ha molta diferència entre les dues ànimes del festival. La dada de la despesa és menor entre els participants als actes gratuïts, entre els quals aquest any ha destacat la Festa Major a la plaça Catalunya. En canvi, els que han anat als concerts de pagament han tingut una despesa «molt superior», segons el director de l'Strenes, Xavi Pascual.

Una altra quantitat que també recull l'estudi és l'impacte en el que es coneix com a publicity, un càlcul que estima la inversió en marca que ha rebut Girona gràcies a l'Strenes. Segons els càlculs de l'estudi, el valor total puja fins a 180.000 euros. «Això ens situa a nivells de retorn de grans esdeveniments com Temps de Flors o Temporada Alta», va detallar Pascual.

Les dades, en valors absoluts, apunten que el festival ha baixat lleugerament d'espectadors: ha passat dels 32.250 assistents de l'any passat als 30.400. Aquesta xifra però, no és del tot comparable ja que aquest any el festival va suspendre el seu acte «més massiu», com és el concert des del terrat de l'Oficina de Turisme.

El grup encarregat de fer-ho aquest any, Els Catarres, va decidir anul·lar-lo arran de la situació política catalana. L'actuació s'havia de fer el passat 24 de març, el dia després de l'empresonament dels consellers cessats del Govern.



Un públic prescriptor

L'Strenes rep una nota de 9,04 sobre 10. Una xifra semblant es manté a l'hora de demanar als espectadors si recomanarien el festival a un conegut o familiar. Sobre aquest tema, un 90% responen afirmativament.

Aquesta dada la va posar en relleu tant el consistori com l'empresa organitzadora del festival, PromoArts Music. Xavi Pascual va valorar que «és una propagació de bona marca del festival que fa que tingui anys de salut molt bons de futur perquè el públic en serà el prescriptor».