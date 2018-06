Els Catarres, Mishima i Manu Guix brillen en la segona jornada del Festivalot

La quarta edició del Festivalot ha omplert de música i famílies el parc de la Devesa de Girona aquest cap de setmana. Petits i grans han gaudit amb les moltes activitats que s'han fet, però especialment amb els concerts de l'Auditori. Aquest diumenge Els Catarres han omplert dues vegades les 1.200 localitats de la Sala Montsalvatge. Els d'Aiguafreda han estat els grans protagonistes de la segona jornada del Festivalot, juntament amb Manu Guix i Mishima, que també han fet doble sessió, en aquest cas a la Sala de Cambra. El cantant del grup barceloní, David Carabén, ha explicat que els ha "encantat" participar en el festival, i ha reconegut que el més complicat ha estat "adaptar-se a l'horari" dels més petits. L'amenaça de pluja ha provocat la suspensió de dos dels concerts gratuïts programats per aquesta tarda (Xiula i Mazoni, que ja han estat convidats per la propera edició).

La pluja que ha caigut avui de manera intermitent no ha estat un inconvenient per omplir el Parc de la Devesa de pares i fills durant els dos dies del Festivalot. El certamen de música per a famílies, organitzat pels Amics de les Arts comptava aquest any amb un gran al·licient, un nou emplaçament. Al final, l'assistència de grans i petits ha estat "massiva" i fins i tot ha superat les expectatives dels propis organitzadors. "La gent ha respost i ha vingut. Teníem dubtes però la veritat és que ha funcionat molt bé", explica el membre d'Els Amics de les Arts, Joan Enric Barceló. L'espai, de fet, també ha permès "millorar els serveis" pels milers de persones que han passat per l'esplanada de davant de l'Auditori. Un altre membre de la banda, Ferran Piqué, ha valorat que la nova localització "millora les possibilitats". "A més hem guanyat ombra que era un dels problemes que volíem resoldre", assenyala.

Precisament l'esplanada ha estat un dels aspectes que millor han valorat els visitants. La Cristina Ustrell explica que ha vingut amb tota la família i que el fet que sigui "tan gran" li fa "tot molt més còmode". "És millor per a la mainada i per a nosaltres", conclou.Tot plegat en una quarta edició que, a més de públic, ha augmentat també les activitats. Una vintena de concerts, bona part dels quals de franc. D'aquests, un dels més esperats era el d'El Pot Petit, que es va fer dissabte i que va atraure milers de nens i nenes. Els pares, però, no s'han perdut tampoc els diferents espectacles. Entre els més vistos destaquen Blaumut, Manu Guix o Els Catarres que han omplert dues vegades les 1.200 localitats de la Sala Montsalvatge aquest diumenge. Dos concerts trepidants que han acabat amb tot el públic dret cantant i ballant les cançons del grup d'Aiguafreda.

A la mateixa hora que Els Catarres, Mishima omplia la Sala de Cambra. El seu cantant, David Carabén, explica que el que més els ha costat ha estat "adaptar-se a l'horari infantil", i no pas seleccionar un repertori determinat, tenint en compte que tocaven davant desenes de nens i nenes. "Sempre he pensat que les bones cançons estan adaptades a totes les orelles, tot i que òbviament hi ha llicències en les lletres", ha reblat Carabén. El cantant de Mishima ha reconegut que els ha "agradat molt" tocar al Festivalot i ha revelat que l'única cosa que ha canviat davant el públic d'aquest diumenge ha estat el to.

Una de les principals característiques que ofereix el nou espai és la possibilitat d'augmentar la programació. Aquest any s'ha fet especialment en la gratuïta. Entre els artistes més destacats s'ha pogut veure Cesk Freixas, nombroses bandes tribut de grans grups com Rolling Stones o Beatles, o un duet inèdit entre Els Amics de les Arts i Jair Domínguez fent de DJ's. Els organitzadors s'han mostrat "molt satisfets" de poder comptar amb el cartell d'aquest any. "És fantàstic portar companys amb qui has compartit escenari", ha reblat el teclista d'Els Amics de les Arts, Dani Alegret.