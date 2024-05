El premi Prudenci Bertrana de novel·la rep 93 originals

El 57è premi Prudenci Bertrana de novel·la ha rebut 93 originals, la xifra més alta dels darrers anys, ja que el 2022 van ser 70 i el 2023, 74, segons les xifres facilitades per la Fundació Prudenci Bertrana. També ha crescut considerablement la participació al 47è premi Miquel de Palol de Poesia, amb 97 obres per les 65 presentades l’any passat, i en menor mesura, la del 39è Ramon Muntaner de literatura juvenil, que passa de 22 a 34 candidatures.

Pel que fa al 45è premi Carles Rahola d’assaig, es manté en xifres similars: 23 obres presentades l’any passat per les 21 d’enguany.

Les decisions dels jurats d’aquests quatre premis es faran públiques a finals del mes de juny i l’entrega dels guardons es farà en una gala a l’Auditori de Girona el 17 de setembre, en la tradicional nit dels Premis Literaris de Girona. Allà també s’hi entregaran el Cerverí de lletra de cançó, el Lletra per a projectes digitals de literatura catalana i l’Aurora Betrana de traducció.

El termini per presentar candidatures al 24è Premi Lletra a la millor iniciativa digital de i sobre literatura catalana finalitza el proper 5 de setembre. També s’està treballant en la selecció, per part del jurat, de les lletres que concursaran pel 30è Premi Cerverí a la lletra de cançó original, i de les obres finalistes per la categoria de millor traducció al català publicada durant l’any 2023.