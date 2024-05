Portabella reuneix les intervencions sobre art, cinema i política a 'Impugnar les normes'

El productor, cineasta i polític català Pere Portabella reuneix les seves intervencions sobre art, cinema i política a 'Impugnar les normes' (Galaxia Gutenberg), un llibre que reflecteix la seva trajectòria i pensament des dels seus inicis com a productor fins a l'actualitat.

El volum inclou articles en diaris i revistes, presentacions de les seves pel·lícules, pròlegs de llibres i catàlegs d'exposicions, conferències, així com algunes de les seves intervencions com a senador o diputat durant les primeres legislatures de la democràcia, un total de més de cent escrits i parlaments que Portabella ha realitzat durant els últims seixanta anys.

"El Pere no volia una memòria o una biografia, volia això", ha assegurat aquest dimarts el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, a qui Portabella va encarregar l'edició d'aquesta publicació, que arribarà a les llibreries en català i castellà el proper 8 de maig.

Al seu judici, Portabella "no només construïa un relat històric, sinó que també va tenir la intenció de preservar-lo", voluntat que el va portar a fer aquesta proposta a l'editorial, el director de la qual, Joan Tarrida, opina que "tenia tot el sentit", i a Riambau, que considera que aquests textos "completen la seva obra".

"Al mateix temps que recull les principals activitats de Portabella com a cineasta, polític i home compromès amb la cultura i la història, és un llibre que revisa la història de Catalunya i Espanya des dels seixanta fins avui", ha afegit Tarrida.

El títol, sorgit d'un dels escrits, fa referència a l'actitud de Portabella, que, en paraules de Riambau, "tota la vida ha impugnat normes", una explicació que ha completat aclarint l'elecció del terme "intervencions" per descriure el contingut de la publicació: "se sentia més còmode amb aquesta paraula perquè té més força i militància".

"El Pere em va deixar una carta molt oberta, però 'posar ordre' és una frase absolutament antitètica al seu pensament, per la qual cosa em va demanar que no fes una cosa ordenada", ha recordat Riambau sobre els inicis d'aquest projecte, que va començar el 2022, i sobre el qual destaca la "sorpresa" que va ser descobrir "la gran producció de textos que té Portabella".

Riambau ha estructurat els textos en tres blocs cronològics que corresponen a l'oposició al franquisme, els primers anys de la democràcia i la seva tornada al cinema després del film 'Pont de Varsòvia' (1989), "tot i que ell considera que no ho va deixar mai", ha puntualitzat Riambau, sense oblidar una especial atenció cap al paper de la cultura a Europa.

Amb aquesta selecció, complementada amb fotografies que il·lustren la trajectòria de l'autor, Riambau pretén representar "les tres potes que defineixen al Pere: el cinema, l'art i la política", sempre des del seu vessant públic i sense incloure assumptes íntims, ha avançat Tarrida.

El monogràfic, encapçalat per un pròleg de Riambau i completat amb anotacions que "ajuden a contextualitzar els textos i a comprendre la seva importància", segons l'editor, comença amb el discurs d'investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, un parlament que "senti les bases dels seus ideals".

L'última peça del llibre és un text inèdit que Portabella va llegir en un sopar que va organitzar el mateix dia que va tenir lloc l'atemptat terrorista a les Rambles, l'agost de 2017, "una espècie d'apologia a la cultura i a la democràcia i contra la barbàrie", ha explicat Riambau.

"És un llibre personal i alhora col·lectiu", ha afegit Tarrida en referència als textos sorgits de les interaccions de Portabella amb figures com Luis Buñuel, Josep Tarradellas, Joan Brossa, Antoni Tàpies, Joan Miró o Carles Santos.

"Serà difícil explicar a les següents generacions l'existència de personatges de la talla del Pere, que desgraciadament són una espècie extinta", ha conclòs Riambau.