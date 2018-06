Monzó alerta de temps en què caldrà «escapar de la injustícia, opressió i tirania»

L'escriptor Quim Monzó, que va rebre ahir a la nit el 50 Premi d'Honor dels Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural al Palau de la Música, va recordar quan, després de la Guerra Civil, es va haver de dur escriptors en bibliobús a l'exili , i es va preguntar si algun dia caldrà tornar a «escapar de la injustícia, l'opressió i la tirania».

L'acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, que van rebre un llarg aplaudiment al crit de «llibertat» per part dels assistents, entre els quals hi havia el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la nova consellera de Cultura, Laura Borràs, els quals van acabar entonant Els Segadors, al crit de «llibertat presos polítics» i «independència».

El premiat va dir que si hagués nascut ara potser seria youtuber, «que no és diferent a fer teatre», i va recordar que en la seva infància que a les cases hi havia una ràdio i prou.

Va explicar que va descobrir de petit un bibliobús al barri de Sants, que al costat dels llibres del Mercat de Sant Antoni, van ser la seva principal font literària, i va reivindicar que «llegir permetia créixer», i que escrivia perquè odiava el món que l'envoltava.

Monzó va lamentar que aquell bibliobús es va usar a partir del 1939 per dur autors com Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Armand Obiols i Joan Olivé a l'exili, i va criticar que el fet que aquell bibliobús «és la imatge més clara del que hem viscut i vivim encara».

«Em pregunto si algun dia no gaire llunyà haurem de tornar a fer servir un bibliobús perquè les persones, siguin escriptors o no, escapin de la injustícia, l'opressió i la tirania», va afegir.

L'acte va ser una glossa de notes d'humor associades a l'escriptor, com per exemple un vídeo de les Supremas de Móstoles cantant Ets un malalt compartit pel mateix Monzó en les seves xarxes. També una noia i un noi completament nus –ella, en lloc de donar-li mà li va agafar el penis per a sorpresa del públic–; i una extravagant actuació d'Albert Pla amb la cançó Bona nit.