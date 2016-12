Codi de bones pràctiques sobre clàusules sòl del Govern

n El Govern aprovarà un nou codi de bones pràctiques per a la banca, d'adhesió voluntària, arran de la sentència europea que obre la porta al fet que les entitats hagin de retornar tot el cobrat de més per les clàusules sòl de les hipoteques. L'objectiu d'aquest codi, d'obligat compliment per a les entitats que s'adhereixin a ell, és establir «un sistema més ràpid que el judicial» i «reduir costos per als clients» afectats per les clàusules sòl, segons van explicar a Efe fonts del Ministeri d'Economia.

Segons va anunciar ahir el portaveu de l'Executiu, Iñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquest codi de bones pràctiques s'aprovarà en la propera reunió del gabinet, el divendres 30 de desembre. La fórmula que previsiblement emprarà el Govern és la d'un reial decret llei, que portarà com a annex el propi codi, que se sumeixi al que ja va subscriure voluntàriament la immensa majoria d'entitats financeres espanyoles per protegir a les famílies més vulnerables enfront del drama dels desnonaments. Méndez de Vigo ha destacat que el Govern pren aquesta iniciativa per donar seguretat i per «ajudar a resoldre aquests temes d'una forma ràpida». El ministre va insistir a respectar la sentència europea sobre les clàusules sòl.