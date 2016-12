Les deu empreses més grans de Girona facturen més de 3.000 milions d'euros anuals

Al Pla de l´Estany hi viuen 31.561 persones, segons dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya (Idescat) de 2016. La comarca ocupa una superfície de 262,8 quilòmetres quadrats, amb una densitat de població de 120 habitants per quilòmetre quadrat, molt inferior a la mitjana catalana (243,3). Les darreres dades del Ministeri d´Ocupació sobre afiliació a la Seguretat Social afloren que el Pla de l´Estany té 9.001 cotitzants, la majoria dels quals treballen al sector serveis (4.601) i a la indústria (3.477); hi ha, d´altra banda, 3.003 treballadors autònoms donats d´alta (la suma de cotitzants del règim general més els autònoms dóna un total de 12.004 persones donades d´alta a la Seguretat Social).

En termes de riquesa, la comarca genera un Producte Interior Brut de 812 milions d´euros, segons l´informe més recent de l´Idescat, basat en dades de l´any 2014. L´empresa més gran de Girona, Grup Miquel, amb seu a central a Vilamalla, a l´Alt Empordà, va facturar l´any 2015 un total de 1.010 milions d´euros, segons la informació de la companyia. Unes xifres que situen Grup Miquel, un exercici més, com a la primera empresa de Girona que, sola, factura 198 milions d´euros més de la riquesa que produeix tota la comarca del Pla de l´Estany.

El llistat de les 100 empreses que més facturen de la província i que elabora el portal especialitzat Infocif amb dades de 2015 situa Frigorífics Costa Brava (sector carni) i Dyneff (distribució de carburants), en posicions de «medalla», a dalt de tot del podi dels que més venen. Completen aquesta llista de les 10 primeres Càrniques Juià, Ramaderia Roca, Noel Alimentària, Càrniques Celrà, Frit Ravich, Càrnica Batallé i Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carn (en aquest cas, tot i que el nom indica clarament els orígens, l´empresa té el domicili fiscal a la ciutat de Girona, segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil).

La facturació agregada d´aquestes 10 companyies se situa en els 3.179,3 milions d´euros, 233,3 milions més que el PIB total de la comarca de l´Alt Empordà, per exemple; o gairebé la mateixa riquesa que generen la Garrotxa (1.434,9); el Pla de l´Estany (812); el Ripollès (578,7) i la Cedanya (395,3) que, plegades, aporten 3.220,9 milions d´euros al PIB de Girona, segons estableix l´Idescat.

LES DEU EMPRESES GIRONINES AMB MÉS VOLUM DE FACTURACIÓ



El 30%, del sector alimentari

De les 10 primeres empreses en ingressos, vuit són del sector alimentari, una proporció que indica la importància que té aquest sector per a l´economia de la província (una dada que confirma aquesta teoria: dels més de 3.556,4 milions exportats per empreses de Girona els primers nous mesos de l´any, 1.444,4 corresponen al sector alimentari, amb el carni com a subsector preponderant). Del total de 100 empreses de la llista, 30 pertanyen a aquest sector.

En aquest context, hi ha 24 firmes que superen els 100 milions d´euros anuals de facturació, entre les quals hi ha, per exemple i deixant el «top ten» a banda, Eurofirms (empresa de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva); els laboratoris Hipra (Amer); Haribo (Banyoles); Comexi Grup (Riudellots de la Selva) i Antex (Anglès).

En aquest índex de 100 empreses, 66 companyies han millorat vendes, 23 presenten registres pitjors als de 2014 i 11 s´han quedat en números pràcticament iguals. Crida l´atenció el salt cap endavant que han experimentat empreses com Eurofirms (+49,9 milions d´euros el 2015 respecte de 2014) o Hipra (+22,7 milions). Entre les deu grans, Dyneff (-53,9 milions), Càrniques Celrà (-12,07), Frigorífics Costa Brava (-6,34 milions) i Ramaderia Roca (-2,87) retrocedeixen en vendes respecte de 2014, segons el rànquing.

Darrere del grup de compa­nyies que superen els 100 milions de facturació a l´any, hi ha una llista de 26 empreses més per sobre del llistó dels 50 milions d´euros: Trety (Maçanet de la Selva); Panini España (Torroella de Montgrí); Espuña (Olot); Soler&Palau (Ripoll) o Metalquímia (Girona), entre elles.