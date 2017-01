L´atur a Girona cau un 10,4% el 2016 i acaba l´any amb 44.419 desocupats

L´atur registrat a la demarcació de Girona ha caigut en 5.171 persones durant el 2016 i ha acabat l´any en 44.419 desocupats, segons va informar ahir el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social. Aquestes xifres representen una reducció de l´atur del 10,43% en termes interanuals. En termes mensuals, la desocupació s´ha reduït a les comarques gironines en 885 persones entre novembre i desembre, l´equivalent a una baixada de l´1,95%. Així mateix, l´economia catalana ha tancat el 2016 amb un total de 453.645 aturats registrats, 62.023 menys que el desembre de 2015, cosa que equival a un descens interanual del 12,03%. Es tracta del millor tancament d´any en xifres absolutes de desocupació des del 2008.

Per col·lectius, a Girona els 44.419 aturats es distribueixen en 30.878 al sector serveis, 4.438 a la indústria, 4.866 a la construcció, 1.756 a l´agricultura i 2.481 sense ocupació anterior. A Catalunya els 453.645 aurats es distribueixen en 315.305 al sector serveis, 55.985 a la indústria, 44.239 a la construcció, 11.445 a l´agricultura i 26.671 sense ocupació anterior.

En paral·lel, els contractes registrats al conjunt de les comarques gironines durant el mes de desembre han estat 17.228, 2.586 menys que el mes anterior. Del total de contractes d´aquest passat desembre, 14.909 eren temporals (un 86%) mentre que 2.319 van ser indefinits. En l´acumulat del 2016, hi ha hagut fins a 274.958 contractes, dels quals 238.756 han estat indefinits i 36.202 temporals. De nou, un 86% dels contractes han estat per a períodes indefinits.

D´altra banda, el nombre d´afiliats a la Seguretat Social ha arribat a les 292.384 persones al desembre a les comarques de Girona. Representa un descens de 1.231 afiliats en relació al novembre però un increment de 11.326 persones en relació amb el tancament de l´any anterior, el que significa un augment interanual del 4,03% en l´afiliació a Girona. Dels 292.384 afiliats al desembre a la demarcació, 230.000 ho eren en el règim general i 61.393 autònoms.



Balanç a Catalunya

A Catalunya s´ha tancat el 2016 amb 453.645 aturats, un descens interanual del 12,03% i del 2,02% entre novembre i desembre. A l´Estat, l´any acaba amb 3.702.974 desocupats, una reducció de 390.534 persones en relació al desembre de 2015 (la baixada més forta de la sèrie històrica) i equival a un descens del 9,54%. A nivell mensual, l´atur ha baixat en 86.849 persones entre novembre i desembre, un 2,29% menys.

Per col·lectius, a Catalunya els 453.645 aurats es distribueixen en 315.305 al sector serveis, 55.985 a la indústria, 44.239 a la construcció, 11.445 a l´agricultura i 26.671 sense ocupació anterior. A l´Estat, l´atur disminueix a nivell mensual en els serveis en 65.898 persones (-2,57%) i en l´agricultura i la pesca en 14.075 (-7,67%). Per contra, s´incrementa en la construcció en 8.365 persones (2,28%) i en la indústria en 2.785 treballadors (0,81%). Finalment, en el col·lectiu sense ocupació anterior es redueix en 18.026 (-5,43%).

A nivell territorial, l´atur registrat al desembre baixa en 13 comunitats autònomes, encapçalades per Andalusia (39.908), Madrid (11.298) i Catalunya (9.334). En canvi, la desocupació puja en les 4 restants, principalment a Galícia (2.360) i Navarra (1.129).

El nombre de contractes registrats a l´Estat al desembre ha estat d´1.699.018, el major nombre de tota la sèrie històrica en aquest mes, i suposa una pujada del 6,5% respecte al mateix mes de l´any 2015. D´aquests, 1.576.724 de contractes han estat temporals i 122.294 han estat indefinits (el que representa que el 92,8% del total de contractes són temporals per un 7,2% d´indefinits). El creixement durant el desembre de la contractació indefinida ha estat del 13,38% en termes interanuals i l´increment de la contractació temporal ha estat del 6,03% en relació amb el mateix mes de 2015.

La contractació a Catalunya ha crescut en 224.851 unitats durant el mes de desembre, amb un increment de 9.204 nous contractes a nivell interanual, un creixement del 4,27%. D´aquests 224.851 nous contractes al desembre, un total de 198.538 han estat temporals i 26.313 han estat indefinits.



Afiliació a la Seguretat Social

El nombre d´afiliats a la Seguretat Social ha arribat a Catalunya a 3.189.437 de persones, un creixement de 4.689 afiliats en relació al novembre (un 0,15% més) i un increment de 119.185 persones en relació amb el tancament de l´any anterior, el que significa un augment interanual del 3,88%. A l´Estat, l´any tanca amb 17.849.055 afiliats, un creixement de 540.655 persones en relació amb el desembre de l´any anterior, amb un augment del 3,12% interanual.



Reaccions del Govern i sindicats

En l´apartat de reaccions, la consellera de Treball, Dolors Bassa, va fer un balanç positiu de la situació del mercat de treball. «Tenim una mirada positiva. La llum ja es veu al final del túnel», va dir tot i reconèixer que encara queda per «revertir» la principal «malaltia» del mercat de treball: la precarietat. En aquesta línia, va subratllar la necessitat d´avançar per augmentar el nombre de contractes de llarga durada «perquè els ciutadans puguin portar a terme els seus projectes vitals».

Per la seva part, els sindicats van incidir una vegada més que nou de cada deu segueixen sent temporals, si bé el ritme de creixement de la contractació indefinida gairebé duplica al general. L´única solució per a CCOO i UGT passa per la derogació integral de la reforma laboral de 2012, argument que comparteix el PSOE, tot i que el Govern només està disposat a fer «millores» que no suposin correccions substancials.