El Govern fa el primer pas per augmentar el control sobre l´activitat de l´obra social de les caixes

El Govern va donar ahir el vistiplau a la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març. L'objectiu és incrementar i reforçar la seguretat jurídica en l'actuació de les set fundacions especials, nascudes després del procés de transformació de les antigues caixes d'estalvis. La voluntat del Govern és vetllar per la sostenibilitat economica i financera d'aquestes entitats i per la continuïtat de l'obra social. L'aprovació de la memòria preliminar és un pas previ a la tramitació d'un Projecte de llei o de decret en què s'explica el contingut o els canvis que es volen incorporar en la futura norma. La finalitat és garantir un major control administratiu de l'estat econòmic d'aquestes entitats i alhora preservar la continuïtat de l'obra social que fan, tot delimitant les actuacions de supervisió i control de l'activitat economicofinancera al departament competent en matèria de caixes d'estalvis –Vicepresidència i Economia. La memòria preliminar preveu introduir en la norma mesures com l'obligació de trametre informació a la Generalitat de la seva activitat economicofinancera, comptable i pressupostària, tasca que ja realitzaven com a continuadores de les antigues obres socials de les caixes; o la definició d'un règim de sancions i de mesures de control especial en cas de deteriorament de la seva situació econòmica i financera, entre d'altres. El Govern apunta que les set fundacions especials van destinar 54,4 milions d'euros a projectes d'obra social a Catalunya el 2015, un 7,6% més que l'any anterior. Van impulsar 94 projectes, amb 475 accions, dels quals se'n van beneficiar 2,54 milions de persones. Les set fundacions són: Fundació Catalunya-La Pedrera; Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa; Fundació Pinnae; Fundació Iluro; Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859; Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, i Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu.