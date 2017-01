Els litigis per clàusules sòl es dirimiran en jutjats especials

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, calcula que 1,5 milions de persones s'enfrontaran en els pròxims mesos a la restitució dels seus drets en els contractes hipotecaris amb clàusules sòl a través de la mediació voluntària per als clients i obligatòria per a la banca. Amb la previsió que aquesta mediació no arribi a bon port i provoqui un col·lapse del sistema judicial, el ministre ha anunciat que el Govern està treballant en un reforç de les instàncies judicials a través de la designació de jutjats especials i especialitzats en clàusules sòl que siguin els competents a absorbir les possibles denúncies que es presentin després d'una mediació fallida. Català creu que serà més operatiu especialitzar uns determinants jutjats en clàusules sòl que repartir-los indiscriminadament entre els diferents tribunals existents.



Acte amb afectats a Girona

En aquest context, l'Associació per a la Defensa dels Drets dels Consumidors (Apdef), creada per «defensar i protegir tots els perjudicats per les pràctiques abusives dels bancs i caixes», es reuneix avui a Girona amb hipotecats afectats per les clàusules sòl. En la trobada, que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a l'hotel Carlemany, els advocats d'Apdef explicaran com es poden reclamar els interessos pagats de més amb les hipoteques.