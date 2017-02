El Govern estudia un model de contracte hipotecari més clar

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va avançar ahir que la nova Llei Hipotecària contemplarà un contracte «model» que evitaria incerteses i que podria ser el contracte hipotecari a utilitzar de forma generalitzada si les parts ho consideren oportú. Ho va dir durant la seva compareixença en el ple del Congrés per respondre a una interpel·lació urgent realitzada pel diputat Rafael Mayoral del Grup Parlamentari Confederal d'Units Podem-En Comú Podem-En Marea, que va preguntar-li per la intenció de l'Executiu de traslladar la Directiva europea de 2014 per millorar les mesures de protecció dels consumidors i transparència dels crèdits hipotecaris. El ministre va insistir en les novetats que inclourà la Llei hipotecària, com l'obligació de la banca de posar a la disposició del client una fitxa amb informació detallada sobre les clàusules «més sensibles» de les hipoteques, com les d'amortització o de despeses. A més, va especificar que Economia treballa en una espècia de «model de contracte» per evitar incerteses i que seria «el contracte a utilitzar de forma generalitzada». El Govern està disposat a negociar-ho amb la resta de grups parlamentaris, va dir.