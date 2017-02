Fernández Ordóñez serà investigat per la sortida a Borsa de Bankia

L'Audiència Nacional ha ordenat al jutge instructor del cas Bankia, Fernando Andreu, que citi com a investigats l'exgovernador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez; l'exsubgovernador Fernando Restoy i l'expresident de la CNMV Julio Segura per les suposades irregularitats en la sortida a Borsa de l'entitat. En un acte conegut ahir la secció tercera de la sala penal admet parcialment el recurs interposat per l'acusació popular de la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) i acorda, a més, cridar com a investigats altres responsables del Banc d'Espanya: Pedro Comín, Mariano Herrera, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello i Javier Arístegui. Segons l'escrit, tots ells van autoritzar la sortida a Borsa de Bankia, «malgrat els advertiments de l'equip d'inspecció del Banc d'Espanya» sobre la inviabilitat del grup i sobre que la solució «no havia de ser aprovada, ja que suposava greu perjudici per a accionistes, preferentistes i contribuents», que xifra en 15.000 milions. Herrera, Comín i González van dimitir i la institució que dirigeix Luis María Linde va explicar que tots tres van expressar el seu desig de no romandre als càrrecs perquè la seva citació «no afecti les funcions de supervisió del Banc d'Espanya».