Les importacions xineses es disparen al primer trimestre

Les importacions xineses es van disparar un 31,1% en el primer trimestre d'aquest any, fins a aconseguir els 2,87 bilions de iuans (346.000 milions d'euros), va informar l'Administració General de Duanes. Les exportacions durant els tres primers mesos de l'any també van pujar un 14,8%, fins als 3,33 bilions de iuans (453.700 milions d'euros).

Amb aquestes xifres, el conjunt del comerç exterior xinès comptabilitzat en iuans va créixer un 21,8% interanual, i es va situar en 6,2 bilions de iuans ( 750.000 milions d'euros).

No obstant això, els experts suggereixen que malgrat l'impuls de la demanda interna durant el primer trimestre, les importacions tendeixen a refredar-se, mentre que les exportacions s'allunyen de la volatilitat que va generar l'Any Nou Xinès.

Durant el mes de març, les exportacions xineses van superar les expectatives dels analistes i van créixer un 22,3%, fins als 12.392 milions de iuans (1.700 milions d'euros), divuit punts percentuals més que en el febrer passat, quan es van situar en un 4,2%.

Les importacions van pujar un 26,3% en el tercer mes de l'any, fins als 10.749 milions de iuans (1.562 milions de dòlars, 1.470 milions d'euros) encara que es van alentir respecte a la dada combinada de gener i febrer del 2017, que va apuntar un creixement mitjà de la demanda domèstica del 34,1%.Per tant, el comerç exterior xinès va créixer aquest mes un 24,2%, fins als 23.142 milions de iuans (uns 3.370 milions de dòlars, 3.160 milions d'euros).

Comptabilitzades en dòlars, les exportacions es van elevar un 20,3%, fins als 156.700 milions de dòlars (uns 147.000 milions d'euros), mentre que les importacions ho van fer en un 16,4%, fins a aconseguir els 180.600 milions de dòlars (al voltant de 170.000 milions d'euros).

El comerç de les empreses privades va créixer un 22,5% fins a març i va aconseguir els 2,28 bilions de iuans (al voltant de 331.500 milions de dòlars, 310.500 milions d'euros), la qual cosa va representar un 38,6% del volum total de vendes xineses a l'exterior, un tímid repunt del 0,2% respecte al mateix període del 2016.

Les transaccions amb l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic van registrar un creixement interanual del 25%, mentre que els intercanvis amb els Estats Units ho van fer en un 21,3% i amb la Unió Europea un 16,9%.

Respecte a la dada de comerç amb alguns països de la coneguda com a Ruta de la Seda, com Rússia, Índia o Kazakhstan, destaca el corresponent a aquest últim, que es va elevar fins a un 69,3%.