Girona és la tercera província de tot l'Estat on s'han tancat més oficines bancàries

El model de la banca tradicional ha saltat pels aires i camina cap a una transformació profunda que ja es pot notar a les comarques gironines. L'escenari de tipus d'interès baixos, amb poc marge per al benefici i l'impuls a la banca electrònica s'està traduint en tancament d'oficines, reducció de plantilla i creació de plataformes digitals.

Girona ha estat la tercera província on les entitats bancàries han tancat més oficines. A les comarques gironines, la crisi ha reduït un 41% el nombre d'establiments i deixa 60.000 ciutadans de 126 municipis sense cap oficina.

Un informe per al Grup Cajamar del professor de la Universitat de València Joaquín Maudos, En conjunt des de 2008 al 2015, la xarxa d'oficines de les entitats de dipòsit a Espanya ha caigut un 32%, corregint-se d'aquesta forma gran parteix el desequilibri acumulat en anys anteriors.

La correcció però ha estat desigual segons la província. Així, encara que en totes les províncies la xarxa ha disminuït, la caiguda oscil·la entre un màxim del 42% a Castelló i Barcelona i un mínim del 9,4% a Conca.

Segons l'informe, el 2015 en el 57% dels municipis gironins en els quals viu un 8,3% de la població, no hi ha cap oficina bancària.

En concret, hi ha 62.225 habitants sense accés a una sucursal bancària en el seu municipi de residència. Són municipis molt petits, ja que encara que representen gairebé dos terços del total, en aquestes poblacions només viu un reduït percentatge de la població gironina.

Si es fan els números en l'àmbit de comunitat autònoma i no tenim en compte les variacions de la població que han tingut lloc de 2008 a 2015, només a Andalusia i Castella-la Manxa ha caigut la població sense accés a una oficina bancària en el seu municipi de residència. En la resta, l'augment més gran d'aquesta població sense accés correspon a Catalunya (67.235 habitants), seguit a certa distància per la Comunitat Valenciana (34.689 habitants).

I la cosa encara no ha acabat. Ara, amb la nova etapa de fusions que s'aproxima, la banca espanyola es veurà obligada a reduir plantilla en els pròxims quatre anys en un mínim de 180.000 empleats, la qual cosa deixarà la xarxa de sucursals en unes 28.000 oficines.

A les entitats els queda com a opció gestionar costos i es decanten per la part baixa del seu compte de resultats, on figuren les despeses: en resum, seguir reduint oficines.



Continuarà la davallada

Segons les últimes dades del Banc d'Espanya (BdE), a la fi del 2015 hi havia a Espanya 31.087 oficines. Encara que es tracta de la xifra més baixa des de 1983 i reflecteix una retallada d'un terç respecte a les 46.118 sucursals existents al setembre del 2008, la situació espanyola segueix sent anòmala. En dos sentits: la banca espanyola continua tenint moltes més oficines que l'europea i d'una grandària menor.

De les 15.862 sucursals bancàries tancades en la primera meitat del 2016, unes 5.000 es van clausurar entre Madrid (2.336) i Barcelona (2.649). A aquestes províncies, li segueixen València (1.074), Alacant (677) i Sevilla (555). Una retallada, que es deu al procés d'ajust que han hagut de fer totes i cadascuna de les entitats bancàries. I, com és lògic, a Madrid i Barcelona, en ser les províncies amb major nombre d'oficines, també han estat les que han sofert major nombre de tancaments.

Per exemple, fins a juny, van tancar un total de 741 oficines, amb Banc Santander al capdavant, que al llarg de l'any tenia plantejat suprimir 450 de les 3.467 sucursals amb les quals va acabar 2015. La mateixa Bankia va continuar el 2016 l'ajust amb la sortida de 787 empleats i el tancament de 38 sucursals. Només Bankinter, que va millorar fins a juny un 7,27% el seu marge d'interessos, ha obert una nova sucursal i escapa a la tendència.

Després del grup presidit per Ana Botín, el més actiu en la reducció de sucursals el 2016 va ser CaixaBank, que ha clausurat 214 de la seva àmplia xarxa de 5.131 -la major d'Espanya amb diferència- en la primera meitat de l'any. Tanmateix l'ajust més radical en comparació de la grandària de la xarxa serà el de Banc Popular. El grup dirigit per Ángel Ron explica actualment amb 1.905 sucursals i el seu pla és tancar-ne 300.

De moment, la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas) va calcular ja al començament de març que el sector tancarà 3.000 oficines fins a 2019 i reduirà la seva plantilla en 14.500 persones. No obstant això, i després dels últims esdeveniments, des del sector s'assegura que aquestes xifres es quedaran curtes.

La banca espanyola ha assumit la meitat de l'ajust en el nombre d'oficines registrat a la zona euro des de l'esclat de la crisi amb el tancament de 14.978 sucursals, la qual cosa suposa el 49,7% de les 30.128 eliminades des de 2008.del 2008, la qual cosa s'ha traduït en la pèrdua de 79.944 llocs de treball.