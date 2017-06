Estal obre a Barcelona i preveu facturar 30 milions

Estal, companyia gironina especialitzada en l'embalatge de vi, begudes i productes alimentaris, ha obert una seu corporativa a Barcelona i preveu tancar l'any amb una xifra de vendes superior als 30 milions d'euros.

L'empresa ha posat en marxa aquesta nova oficina a la capital catalana, en la qual per ara treballen vuit persones, i no descarta arribar a nous mercats com l'holandès i el belga per impulsar les seves vendes.

La firma, a més, no ha deixat de créixer als Estats Units i al Carib, a països com Cuba o República Dominicana, estenent-hi la seva xarxa comercial.

Encara que l'envàs per a begudes ja suposa el 70% dels ingressos de la companyia, Estal ha obert els últims anys noves línies de negoci, entrant en sectors com la perfumeria, la cosmètica o la parafarmàcia.

Estal, l'empresa ubicada a Sant Feliu de Guíxols i creada el 1995, ocupa actualment unes quaranta persones i produeix a través de tercers a Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i els països de l'est d'Europa, així com a la Xina per als Estats Units.