L'optimisme regna a l'empresa gironina

Les cent companyies més grans de Girona, que participen anualment en un estudi econòmic que elabora la consultora KPMG, es declaren optimistes davant l'entorn actual, encara que reclamen incentius a la inversió, rebaixes fiscals i flexibilitat d'acords laborals.

Els empresaris i directius subratllen com a principal problema l'increment de la competència, seguit del cost de les matèries primes, la recreca de talent, la disminució de la rendibilitat, els canvis de regulació, l'augment del preu de la mà d'obra i la incertesa legal i política.

La solució a tots aquests inconvenients passa per al 42 per cent dels enquestats per aquest increment d'incentius a la inversió, acords laborals més senzills o flexibles, la reducció de la burocràcia i impostos més baixos.

L'estat de les infraestructures a la demarcació, i la demanda perquè millorin, també apareix dins el llistat de demandes dels empresaris. Però ho fa en cinquena posició (14% de les respostes).

Segons la directora de la Càtedra d'Empresa familiar de la UdG, Pilar Marquès, això es pot deure simplement a un tema de prioritats.«Les infraestructures es veuen a mitjà termini, i davant d'això les empreses reclamen que, abans que res, se'ls faciliti la vida diària; és a dir, que se'ls redueixi la burocràcia o que se'ls reconeguin incentius per la feina que fan», va concretar l'autora de l'estudi.

El 79 per cent de les cent grans companyies de Girona va augmentar l'any passat la seva plantilla i el 63 per cent va incrementar la seva activitat a l'estranger i la seva facturació.

El sector que va gaudir d'una millor situació el 2016 va ser el de la indústria alimentària, on gairebé el 93 per cent de les empreses va incrementar el nombre d'empleats i la seva presència fora d'Espanya.

El comerç és el que va obtenir menys millores, encara que les dades són també positives, però el penalitza que el 43 per cent d'aquestes companyies no registra activitat a l'estranger.

Alguns factors que expliquen la bona marxa de les empreses gironines són uns processos de presa de decisions ràpids i flexibles, possessió de valors compartits i adopció d'una perspectiva a llarg termini. El responsable de KPMG a Girona, Manel Blanco, va assegurar que «els excel·lents resultats» d'aquestes cent companyies tindran «importants conseqüències en aquest 2017, en què el 70 per cent de les quals no preveu cap ajust i, en el cas de fer-los, seria en el capítol d'altres costos diferents als de personal».



Increment per setè any

Respecte a les dades del 2015, les empreses incrementen per setè any consecutiu la seva xifra de negoci i registren una millora del 3,11 per cent, superior al 2,08 per cent de l'edició del 2014. La indústria càrnia continua com a sector líder i el conjunt de companyies segueix l'increment de rendibilitat amb una millora més generalitzada a tots els marges de venda.

La millora del resultat net en un 27 per cent respecte a 2014 és conseqüència d'una millora general en tots els marges i l'ocupació s'ha incrementat des d'aquest any en gairebé 2.900 persones. Gran part d'aquests gairebé 2.900 contractes nous, però, també s'han de posar en relació amb el fet que el 'Girona 100' incorpora per primer cop dues empreses de treball temporal. Si no es tenen en compte, la suma de llocs de treball creats en d'altres sectors se situa en 300.ç

Per sectors, aquell que sobresurt per damunt de la resta és el carni, amb gairebé una de cada cinc empreses (en concret, 21). Per acabar, el 'Girona 100' també recull com, al llarg del 2015, les empreses incloses a l'estudi van crear un 12% més de llocs de treball (de 23.003 s'ha passat a 25.899).

Al costat de la part qualitativa, el 'Girona 100' també posa xifres a l'evolució de les empreses. En aquest cas, però, les dades quantitatives es refereixen al 2015. Aquell any, i per setè exercici consecutiu, l'informe constata com les 100 empreses més grans de la demarcació van créixer en vendes. En concret, un 3%, van arribar a facturar en conjunt 8.774 milions d'euros.

Al costat de la xifra de negocis, l'estudi també constata com també hi va haver un increment de la rendibilitat. O el que és el mateix, que el benefici de les grans empreses gironines, en conjunt, va tornar a créixer. En concret, ho va arribar a fer fins a un 27% (passant dels 170 MEUR del 2014 als 216 del 2015).



Canvi de mans

L'estudi 'Girona 100' també permet veure com l'empresa familiar continua tenint un gran pes al teixit empresarial gironí. De fet, només cal donar una ullada a les estadístiques. Del centenar d'empreses analitzades, 81 són familiars. I entre totes, aporten el 75% de la facturació global (6.583 MEUR). Un percentatge, però, que ha canviat onze punts d'un any per l'altre (al 2014, era el 86%) pel canvi de mans de Grup Miquel que ra és propietat del gegant xinès Bright Foods).

De les 100 empreses que facturen més a les comarques gironines, n'hi ha 53 que es mantenen al llistat des del primer estudi. Totes elles, entre els anys 2007 i 2015, van arribar a augmentar un 18% la xifra de negoci i un 44% els beneficis.