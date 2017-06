MediaMarkt es transforma per al futur

Coincidint amb el setzè aniversari de la seva obertura a Girona, la botiga MediaMarkt va reobrir ahir les portes després d'haver transformat l'establiment per adaptar-lo a les noves tendències i hàbits de consum del client. MediaMarkt Girona és ara una botiga més adreçada a complir amb les demandes mitjançant els canals digitals i amb vocació d'oferir noves experiències al client.

La posada en marxa del nou MediaMarkt Girona coincideix amb la campanya de grans descomptes Red Friday, que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu. Amb el Red Friday, que finalitza el 3 de juliol, la companyia vol donar l'oportunitat als seus clients de comprar al millor preu productes d'electrònica de consum perquè estiguin a l'última durant les vacances. Els descomptes s'apliquen a totes les botigues físiques de MediaMarkt així com al comerç electrònic.

MediaMarkt Girona és el quart establiment amb més vendes de la companyia a Espanya i ocupa 130 persones de forma directa i aproximadament una vintena de forma indirecta. Inaugurada l'any 2001, l'establiment és el segon que MediaMarkt va obrir a Catalunya.

La reforma s'emmarca dins el pla de transformació de la companyia segons el qual, tots els establiments de MediaMarkt a Espanya –un total de 81– oferiran més experiències i serveis als clients, en un entorn totalment actual i digital. La inversió global per aquest pla de transformació, que finalitzarà l'any 2018, serà de 47 milions d'euros.

El nou MediaMarkt Girona és ara un establiment completament omnicanal, digital i experiencial. «Ha estat dissenyat per oferir al client una millor experiència de compra, amb zones per provar i manipular els nous dispositius, preus sempre actualitzats gràcies a les etiquetes digitals, més i millors serveis, espais per a la formació i un departament d'empreses», va indicar Maneu Fernández, gerent de MediaMarkt Girona. «A més, la transformació no acaba aquí, sinó que la botiga anirà evolucionant, incorporant noves experiències i serveis adaptats al consumidor». Un dels exemples serà la possibilitat de personalitzar des de carcasses de telèfons fins a grans electrodomèstics.

La reestructuració de l'establiment permet cobrir les necessitats dels clients, amb un total de 200 serveis diferents. Un dels més destacables és el Media Training, un gran espai dedicat a oferir formacions perquè els clients puguin extreure el màxim partit dels seus dispositius electrònics.

A més MediaMarkt arriba a casa del client per oferir-li la possibilitat de realitzar la instal·lació a domicili de tot tipus de dispositius.

A més, MediaMarkt Girona ha incorporat diverses modalitats d'entrega immediata per a les compres en línia. Les comandes poden ser rebudes al mateix domicili en 2 hores o bé ser recollides a la botiga en el mateix període de temps.